"Primero me pegaron con machete en la espalda a planchazo limpio y después me empezaron a pegar con cachiporra en las nalgas, me rompieron totalmente, al no estar conformes con esto, trajeron una tenaza y me empezaron a quitar los dientes que en total fueron 12. Luego me colocaron un clavo de hierro en la pierna, me empezaron a golpear los testículos, luego trajeron una leña que me introdujeron en los dedos, me quitaron 10 uñas, con cachiporra me pegaron en los brazos, me rompieron los músculos del brazo, sangré mucho", relató.

El 30 de setiembre de 2019 el hombre había escrito una carta dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la cual denunció que fue supuestamente torturado en Paraguay por un jefe de la Policía y un oficial de alto rango, cuyos nombres no dio a conocer. Afirmó que le causaron graves daños físicos en las piernas y en los brazos.

"Me cortaron los dientes superiores e incluso torturaron en mis partes privadas, hoy también tengo problemas en la rodilla, debido a una prótesis expirada, lo que me ha llevado a realizar varios procedimientos para extraer el líquido sinovial. El médico me aconsejó que si no puedo realizar este procedimiento repetitivo, solo puedo hacer la cirugía urgente", escribió en aquel entonces.

No hay documentos que confirmen la tortura, dice abogada

Por su parte, la abogada Nardi Lezcano Torres comentó a Última Hora que se enteró de las supuestas torturas en una audiencia preliminar de su cliente, quien le comentó que el hecho ocurrió el día de su aprehensión, el 22 de mayo de 2018, y que los presuntos autores eran policías de la Comisaría 11ª Arroyo Seco.

"Él dice que fue torturado, pero no hay más datos, ni documentos, presumo que podría haber sido torturado por las declaraciones que realizó en el acta de procedimiento, por la forma de sus manifestaciones, porque ahí relata cómo fue (el crimen del abogado) y dice que colaboró con la Justicia, confesó dónde estaba enterrado el cuerpo. A raíz de esa acta, sospecho que fue víctima de tortura porque nadie va a colaborar de la nada en forma voluntaria", explicó.

La abogada manifestó que tras su detención se le realizó una inspección médica y que ahí no constaba que tenía algún rastro de violencia.

"No se pudo confirmar la tortura con estudios médicos, se le realizó la inspección y no tenía rastros de violencia. En el juicio llegó a mencionar que fue torturado, pero no nos hicieron caso", agregó.

Dijo que en aquella ocasión su cliente no llegó a presentar ninguna denuncia formal sobre lo acontecido a ninguna de las autoridades.

"Es un hecho bastante pronunciado y delicado, la gente lo tiene como sicópata y demás", expresó.

Por último, comentó que Soldado Israelí tiene dolencias en el brazo por cuestiones musculares, además sufre de próstata y padece de hipertensión.

Dijo que le derivan al Hospital de Coronel Oviedo en donde no hay especialistas para ser sometido a más estudios, por lo que solicitó a las autoridades que sea trasladado al penal de Ciudad del Este para seguir sus estudios médicos; sin embargo, hasta la fecha no obtuvo respuestas.

Condenado a 40 años de cárcel por crimen de un abogado

El 6 de julio pasado el Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Hugo Ríos Alcaraz e Hilario Bustos– condenó en la tarde de este miércoles a 30 años de cárcel, más 10 años de seguridad a Agustín Ramón Martínez Martínez por el homicidio del abogado Lucilo Cardozo Salinas.

El hombre cumplirá su condena en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

En la audiencia pública desarrollada en la localidad de Paraguarí fueron convocados 26 testigos, entre ellos policías, forenses del Ministerio Público y testigos del asesinato de Cardozo, quien había sido cercenado, calcinado y enterrado en una fosa.

Otros homicidios que se le atribuyen

Asimismo, al Soldado Israelí se le atribuye un triple crimen registrado en mayo del 2009, en la compañía Isla Alta, de Ybycuí, Departamento de Paraguarí.

En aquella ocasión, las víctimas fueron el político Ricardo Cabello y dos de sus empleados, Hilario Marecos y Alberto Medina. Los hombres fueron incinerados en un horno de carbón.

Tras estos homicidios estuvo en prisión desde el 24 de mayo de 2009. Sin embargo, dejó la prisión en 2016 gracias a un hábeas corpus dado por la mora judicial.

Igualmente es sospechoso por otros hechos similares registrados en Misiones y en Quiindy. Entretanto, en Argentina purgó una pena por un hecho de homicidio y además tiene acusaciones de otro asesinato en Israel.

De acuerdo con los investigadores, el modus operandi que utiliza el presunto asesino serial es el de incinerar los cuerpos de sus víctimas después de haberlas asesinado.

Catalogado como asesino serial

El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, dijo que Martínez Martínez es considerado un presunto asesino serial, debido a que, para ser catalogado como tal, el criminal debe tener a partir de tres víctimas fatales a su cargo y debe contar con un patrón al matar. Aunque, Lemir también consideró que podría ser un híbrido, debido a que había un motivo económico.

“El asesino serial está motivado por fuerzas internas. En cambio, él (Soldado Israelí) está motivado por la parte económica. Es un sicario, pero sí tiene un sello distintivo. Estamos ante un híbrido, de lo que sería la definición clásica de un asesino serial que está motivado por fuerzas internas, que es más bien un sociópata", sentenció el profesional.

El médico resaltó que sus crímenes "desafían a la ciencia", teniendo en cuenta que asesina a sus víctimas con disparos, ingresa los cuerpos en hornos y los convierte en cenizas a fin de no dejar pruebas.

“Tenemos un caso donde está acusado de matar a tres personas con el mismo mecanismo que suele hacer: el disparo de arma de fuego en el tórax, posteriormente quemar el cuerpo, hasta el punto de hacer desaparecer casi toda evidencia. A eso me refiero con lo desafiante que es para la ciencia forense”, expresó el profesional.