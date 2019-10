Presunto asesino serial pide cierre de su caso y dice ser inocente

En el escrito dice ser coronel retirado del Servicio Secreto de Operaciones Especiales de Israel-Mossad.

"Estoy implicado en un delito no cometido. Fui guardaespaldas de Dario Messer, infiltrado en el servicio en la mafia en Ponta Porã con el Comando Rojo, investigando el bombardeo, y esta situación me llevó a varios daños personales y materiales", expresa en su carta.

Denuncia que fue torturado

Refiere que fue supuestamente torturado en Paraguay por un jefe de la Policía y un oficial de alto rango, cuyos nombres no da a conocer. Afirma que le causaron graves daños físicos en las piernas y en los brazos.

"Me cortaron los dientes superiores e incluso torturaron en partes privadas, hoy también tengo problemas en mi rodilla debido a una prótesis expirada, lo que me ha llevado a realizar varios procedimientos para extraer el líquido sinovial. El médico me aconsejó que si no puedo realizar este procedimiento repetitivo, solo puedo hacer la cirugía urgente", manifestó.

En otra parte de la misiva, dice tener información valiosa sobre el Comando Rojo y su desempeño en las fronteras de Brasil, Paraguay y Colombia, informó NoticiasPy.

Dice tener un documento de carta que envió al Gobierno de Colombia con información valiosa y también al Gobierno de Brasil.

"Sé el nombre de terroristas peligrosos que operan en las fronteras. Necesito un diálogo directo con el presidente a través del asesor legal, y al mismo tiempo necesito la amnistía en Paraguay y el cierre de mi caso en la Corte. Sinceramente, estoy esperando que se me otorgue mi solicitud de amnistía", concluyó.

Enfrentará juicio oral este miércoles

Al Soldado Israelí se le atribuye un triple crimen registrado en mayo de 2009, en la compañía Isla Alta, de Ybycuí, Departamento de Paraguarí.

En aquella ocasión, las víctimas fueron el político Ricardo Cabello y dos de sus empleados, Hilario Marecos y Alberto Medina. Los hombres fueron incinerados en un horno de carbón.

La causa fue elevada a juicio oral en febrero de 2010, pero no se pudo llevar a cabo hasta ahora por varios incidentes dilatorios. Es por eso que este miércoles se realizará el juicio en el Palacio de Justicia de Misiones.

Tras estos homicidios estuvo en prisión desde el 24 de mayo de 2009; sin embargo, dejó la prisión en 2016 gracias a un hábeas corpus dado por la mora judicial.

Otros asesinatos

Agustín Martínez fue detenido nuevamente el 23 de mayo del año pasado como sospechoso de asesinar al abogado Lucilo Nicolás Cardozo, cuyo cuerpo fue quemado y enterrado en una propiedad de la compañía Potrerito, de Yaguarón, Departamento de Paraguarí.

Es sospechoso por otros hechos similares registrados en Misiones y en Quiindy.

Entretanto, en Argentina purgó una pena por un hecho de homicidio, además tiene acusaciones de otro asesinato en Israel.