La actual diputada y senadora electa para el nuevo periodo legislativo Celeste Amarilla sostuvo que el problema del sobre cuatro no es que no quieran abrir porque tengan miedo de que haya sido o no fraude, sino que no existe. Sus expresiones se dieron luego del anuncio de la conformación de la bancada liberal en el Senado este martes.

“El problema es que el sobre cuatro no existe. Si hubo 10.000 mesas, ni 8.000 entregaron todo. La gente metía su chipa adentro del sobre cuatro, no tuvo cadena de custodia y eso es una inoperancia del TSJE, que no explicó nunca la importancia del sobre cuatro. Entonces los mesarios no le dieron la importancia correspondiente y ahora tienen miedo de que haya chipa en vez de boletines. Esa es la verdad y no quieren decir”, remarcó la liberal.

Asimismo, sostuvo que el principio de legalidad es relativo y que significa que hay que estudiar hasta el espíritu de la ley, como por ejemplo qué quiso el legislador cuando dispuso que se resguarde y custodie el sobre cuatro. “Eso sabe (César) Rossel y (Jorge) Bogarín", aseguró, apuntando a dos de los ministros del TSJE.

La legisladora dijo que no está de acuerdo en el acercamiento con la figura de Paraguayo Cubas, líder de Cruzada Nacional, como tampoco en reclamar fraudes, cuando tuvieron técnicos que les dijeron que estaba todo bien.

“Yo quiero la cabeza de los apoderados, de los miembros de mesa, que resulta que hubo fraude y a las 17:00 de la tarde no nos dijeron. El problema somos nosotros. El problema no está afuera”, cuestionó.

Sin embargo, dijo que no puede hablar de fraude, pero que cree que las máquinas fueron manipuladas, ya que habían hecho, junto al senador Eduardo Nakayama, denuncias formales en las internas partidarias, donde dos personas poco conocidas obtuvieron votos en todo el país y había una secuencia de números que se repetían.

Desde hace varios días que seguidores de Paraguayo Cubas se manifiestan frente al TSJE denunciando hechos de fraude.

A raíz de esto, el propio Cubas fue detenido, como también más de 200 jóvenes, quienes salieron a las calles a levantar su voz ante un supuesto hecho de fraude.