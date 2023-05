Fiscalía va tras "organización" de Payo Cubas en WhatsAspp

Varios grupos de WhatsApp se crearon en apoyo al ex candidato Paraguayo Cubas.

El fiscal Francisco Cabrera explicó este martes a través de Monumental 1080 AM los motivos por los cuales se decidió solicitar la extracción de datos de dos celulares del líder del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas , quien se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Cabrera señaló que la solicitud tiene como trasfondo la información que los investigadores manejan de que un grupo de personas, varias de las cuales ya fueron detenidas, se comunicaban vía grupos de WhatsApp y supuestamente instaban a manifestarse, por lo que deben determinar si se convocaban para movilizaciones pacíficas o para actos de violencia.

"Vemos que esa convocatoria no es espontánea, se hace a través de grupos, tienen móviles alquilados, vemos que hay toda una organización detrás y parte de la investigación es ver también si esta organización se creó a los fines de hacer una manifestación dentro de lo que es la ley o si es con el ánimo de entorpecer, coaccionar de alguna forma o perturbar la paz pública", afirmó el fiscal.

No obstante, manifestó que la verificación de los celulares servirá también como elemento de descargo para el mismo Payo Cubas, en caso de que no se encuentre "nada que lo vincule", por lo que podría ser una prueba para su defensa.

Nota relacionada: Juez ordena peritaje de dos celulares de Paraguayo Cubas

Sostuvo que, al ser un dispositivo donde existen mensajes que probablemente no estén vinculados a la causa, se solicitó la autorización judicial, a fin de que el juez realice la separación de lo que compete a la causa, en el marco de los derechos y garantías de la intimidad de la persona.

Aseveró que la responsabilidad del custodio de los aparatos quedará a cargo del juez e incluso tendrá la obligación de eliminar de la carpeta fiscal todos los datos que no se enmarcan en el caso investigado, mientras que el perito será el encargado de realizar la extracción.

El fiscal manifestó también que para llegar a la imputación se analizó incluso con la Policía Nacional todo lo que estaba ocurriendo con relación con Payo Cubas y si era conveniente o no, pero que finalmente se decidió porque el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, les dijo que si hay elementos suficientes se debía proceder.

En ese sentido, aseguró que las acciones o discursos de Paraguayo Cubas tuvieron "resultados concretos" de hechos de violencia y que por ello se tienen "elementos suficientes" sobre cada hecho que se le atribuye.

"Pero claramente hay que conseguir más elementos para que al final también pueda llegar al tribunal. En estos casos, que son bastante conflictivos, lo importante es determinar bien los hechos, porque la calificación que nosotros aplicamos son opiniones que al final el tribunal va a definir", aclaró.

Señaló que en el caso de la perturbación a la paz pública, un elemento importante es el de influir sobre una multitud para crear o incitar actos de violencia contra otras personas y que esto se pudo ver con base en las declaraciones que hizo Cubas públicamente y a través de las redes sociales.

Indicó también que en el acta de imputación se tienen cinco discursos específicos del ex presidenciable, pero que luego fueron accediendo a más elementos en la causa.

Ejemplificó que en uno de los videos que sirven para determinar los hechos imputados es en el que Payo decía "ñambo'íta ko'ã FOPE (asesinaremos a los de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales)", como una amenaza para que no intervengan ante los manifestantes.

Yolanda dice que Fiscalía actúa de "garrote"

Yolanda Paredes, senadora electa por Cruzada Nacional y esposa de Paraguayo Cubas, cuestionó las declaraciones del fiscal y consideró que desde hace tiempo "los fiscales vienen jugando con los tipos penales y usan la perturbación a la paz pública como un garrote".

Manifestó que incluso en Paraguay se está viviendo una nueva dictadura, comparando con la época de Alfredo Stroessner, pero dijo que simplemente se cambiaron los términos.

"Estamos entrando a la era stronista, están cambiando nomás los términos. En la época de Stroessner vos eras un comunista cuando te manifestabas, ahora sos un perturbador de la paz pública", comparó.

Seguidamente, cuestionó que la Fiscalía haya tomado el mencionado video de Payo Cubas como elemento en la causa, mientras que cuando ella denunció un supuesto fraude electoral, el fiscal general del Estado simplemente la ignoró. Por este caso anunció que presentará una denuncia.

"Yo me fui a la Fiscalía General del Estado y Emiliano Rolón me dejó esperando hasta que el camión que llevaba las máquinas de votación cruce la frontera. Todavía no presenté la denuncia por falta de tiempo, pero lo voy a hacer. Si por eso le van a imputar a Payo, entonces que le imputen al fiscal general", acotó Paredes.

Aseguró que a su nucleación política no le preocupa la pericia de los celulares porque no tienen nada que ocultar y no cuentan con financiamientos de parte de ningún sector político o extranjero, como —a su criterio— se está queriendo instalar, pero afirmó que sí les preocupa la libertad y seguridad de Cubas y el supuesto sabotaje electoral.

"Acá están buscando comunicaciones con Putin, con China Continental, con extraterrestres, pero lo máximo que van a encontrar es conversación de nuestra gente que nos envían G. 50.000 o G. 100.000. Ellos lo que están buscando es el nexo político de Payo con alguien, inventando una rebelión para echar a los políticos. En ese aspecto estamos tranquilos, pero estamos enfocados en la seguridad y en la libertad de Payo", ratificó.

Detalló que su denuncia no está caratulada como fraude electoral, debido a que no está tipificado como un hecho punible, por lo que se acogió a la figura de "sabotaje de computadoras", que está establecido en el Código Electoral.

Relató que, en el marco de esa denuncia, se solicitó a la Fiscalía la incautación de los sobres del 1 al 7 con relación de varias mesas electorales, pero que la institución fiscal, pese a tener la obligación de hacerlo, les negó.

Cuestionó también el accionar del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), asegurando que "dicen una cosa", pero que en la realidad "hacen otra cosa". "Están tergiversando todo, es mentira lo que ellos están instalando en la sociedad", sostuvo.

"Nunca aprobamos el software y el hardware de esas máquinas de votación porque nuestros técnicos nos recomendaron que no tenían seguridad. No sabían por dónde iba a venir el fraude, pero sabíamos que algo iba a pasar porque nos negaban varios datos técnicos. Hay muchas hipótesis de cómo se pudo haber dado el fraude", añadió.

Puede leer también: Exigen al TSJE hacer pública auditoría de código fuente de máquinas

Este mismo martes, el juez Julián López ordenó el peritaje de dos celulares de Paraguayo Cubas en prosecución de la investigación de la causa que inició tras las manifestaciones por un supuesto fraude electoral, que estuvieron encabezadas por el líder de Cruzada Nacional y que derivaron en varios incidentes, detenciones e imputaciones.

Cubas se encuentra recluido con prisión preventiva en la Agrupación Especializada, luego de ser imputado por perturbación a la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia.