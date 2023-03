Si todavía crees que tu fanatismo partidario sustituye tus anhelos de una familia que no tuviste, los conocimientos que no adquiriste y la posibilidad de depender de alguien de por vida, vota por los mismos, deja de votar o hazlo por aquellos que son los dueños de tu miseria y son capaces de venir de afuera y cambiar de partido sin haber entendido de ética y menos de principios.

Si todavía crees que los significativamente corruptos son los únicos modelos de éxitos porque contrabandean, hacen pacto con terroristas, lavan dinero, roban desde su cargos en la Fiscalía o la vicepresidencia y tú quieres parecerte a ellos porque alcanzan el poder y se pavonean frente a todos no tienes más que seguir creyendo en ellos para tu desgracia.

Si todavía te queda algo de pertenencia partidaria y te molesta la pobreza de los campesinos que se han multiplicado por 10 en los últimos años a pesar de que tu agrupación política nació para que ellos no vivieran asi, hazte del desentendido, del ñembotavy y sigue votando por la causa de tu pobreza y marginación.

Si todavía ya no eres tan joven y te han pasado varias elecciones donde no has concurrido o eres parte de la tierna podredumbre de quienes han copado tus centros de estudiantes para repartir prebendas y sostener la corrupción, deja de nuevo de hacerlo este 30 de abril y encadenate a los designios de unos dirigentes aún jóvenes pero con el corazón envejecido y corrupto.

Si todavía crees que estudiando más y mejor te tocarán las mejores oportunidades laborales pero observas que los que alcanzan se valen por otros argumentos que en nada se parecen a los méritos e idoneidad que les mandan tener, es porque te están robando las oportunidades que como paraguayo te mereces y en tu tierra.

Si todavía cuando vas a los hospitales y tu dolor se hace miserable en la falta de atención, medicamentos o un urgente turno es porque los recursos están siendo robados de tu salud y solo esperan que tus parientes se endeuden hasta empobrecerlos u organizan polladas para salvarte.

Si todavía esperas que el mismo Estado, partido, instituciones están para servirte pero sin embargo están llenos de corruptos que solo piensan en robarte los impuestos que tributas pero nunca retornan ni para ti y menos para tu descendencia, es que ellos han confirmado que eres un borrego, un sometido y un encarcelado.

Si todavía crees que la policía, los jueces o fiscales lucharán por tu vida y tu libertad y no estarán agavillados en contra tuya para que los delincuentes te roben y te maten, es que no has entendido la verdadera razón del problema.

Si todavía después de todo esto crees que la corrupción te tocará alguna vez en suerte pero solo verás pasar frente a ti una democracia con la que no te comprometiste, un país que no asumiste y una realidad que terminó logrando lo que los bandidos querían: Que no te importe nada y solo pienses en vender tu voto, no irte a votar y dejar que todo siga igual.

Un país lo hacemos cuando pasamos de la inconsciencia a la responsabilidad. Cuando nos comprometemos con el futuro que queremos. Cuando abandonamos a nuestros corruptos porque son ellos los responsables de nuestra miseria, hambre y marginación.

Si todavía te queda algo de vergüenza, rebélate, ponte de pie y elige a quienes por lo menos se parezcan a tus sueños. Los miserables que te someten corruptamente habrán huido cuando sepan que tú eres parte de la mayoría decente de este país y ellos la minoría depredadora y voraz.