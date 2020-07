SET no controlará actividades de trueque, aclara viceministro

Ante la duda que generó en la ciudadanía si la Subsecretaría de Estado de Tributación ( SET ) podría, eventualmente, ejercer algún tipo de control sobre la actividad de trueque que se realiza en Facebook, la respuesta fue no.

El viceministro Óscar Orué comentó que recibió varias consultas respecto al tema de Cambachivache y resaltó que el debate surgió en el seno mismo de la sociedad, sin intromisión de la institución.

“Nunca Tributación siquiera hizo una comunicación respecto a eso y tampoco dijimos que vamos a fiscalizar”, señaló al tiempo de expresar su asombro ante la conciencia colectiva sobre la cultura tributaria.

Nota relacionada: ¿Se debe pagar impuestos por hacer trueques en Facebook?

“A nosotros nos pone contentos que la propia gente es la que empieza a cuestionar si se paga o no impuestos. No fue algo que nació de Tributación y tampoco vamos a estar controlando eso”, señaló a radio Monumental 1080 AM.

Al margen de lo que generó este nuevo boom en redes sociales, señaló que la SET está tras la investigación de grandes evasores, por lo que desmintió que exista algún tipo de interés en particular sobre la página.

Lea también: Sitio de trueque se vuelve un boom para negociar en pandemia

“Para nosotros no impacta económicamente en la tributación (el trueque). Creo que debemos concentrarnos más en grandes evasores y no preocuparnos en lo que la gente hoy, por una cuestión de la situación económica real, hace que puedan intercambiar objetos”, manifestó.

Sin embargo, señaló que de tratarse de un inmueble o un automóvil, en el momento de la transferencia habrá una retención.

Orué reiteró además que el escenario también sería diferente si se tratara de una empresa legalmente constituida la que abriera un negocio de este tipo. En ese caso se convertiría en permuta y, por ende, debe pagar impuestos.