Serpaj alega que Petta miente sobre materiales de educación sexual

Por ello, realizaron una campaña en las redes sociales, bajo el hashtag #PettaMiente, donde exponen una serie de argumentos sobre el tema.

La polémica sobre este tema se generó nuevamente luego de que Petta hablara sobre ello en el programa Bajo La Lupa el domingo pasado y asegurara que prohibió la utilización de una guía para docentes por una cuestión de orden legal y no religiosa.

“La guía para docentes de educación permanente no fue repartida en escuelas a niñas y niños. La guía está disponible online y en la organización. Nunca fue distribuida en escuelas ni colegios, porque no es su finalidad, ni es para estudiantes”, expresó el comunicado.

La organización también señaló que el material no pudo ser sacado de circulación de las escuelas porque nunca estuvo en las mismas. “Está dirigida a docentes de educación permanente, es decir, a docentes de personas jóvenes y adultas, que no pudieron acceder a la educación formal en la edad pertinente”, indica.

Por otra parte, el Serpaj afirmó que el titular de la cartera educativa miente al decir que el debate sobre el material fue postergado, ya que finalmente se prohibió y censuró el uso del mismo.

“Afirma desde hace más de un año, que en ‘el proceso de Transformación Educativa una de las mesas de debate va a ser ese tema’. Se han definido las mesas temáticas del proceso de TE y ninguna aborda la Educación Integral de la Sexualidad”, continuó el comunicado.

En relación con la orientación sexual, la organización señaló que Petta considera que no es un tema fundamental de la educación sexual y que la guía para docentes de educación permanente “no dice todos deben ser homosexuales, no dice que ser heterosexual está mal, no dice que todos deben practicar sexo anal, que es lo que Petta insinúa. Dice que existen todas esas realidades y que no debemos discriminar”, agregó.

Finalmente, Serpaj desmintió la cantidad que el ministro dio a conocer en relación con el acceso a la plataforma virtual. “Según Petta, 918.343 estudiantes y 72.900 docentes acceden a la plataforma virtual. Según un pedido de información pública, el MEC reporta solo 245.279 usuarios”, indica.

Para el organismo, Petta habla de la importancia de la familia en la educación, pero ignora que la educación permanente es la única modalidad educativa dirigida a padres y madres de familia.

“En ningún momento la guía busca la hipersexualización de niñas y niños. Recalcamos nuevamente: la guía va dirigida a docentes de jóvenes y adultos que se encuentran en la educación permanente anteriormente conocida como educación para adultos”, concluyó.