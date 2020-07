¿Por qué Petta decidió eliminar materiales de educación sexual?

La decisión tomada en aquel entonces causó opiniones dispares en los distintos sectores y arrastró un debate que aún persiste.

Este domingo, durante el programa Bajo La Lupa emitido por NPY, el ministro Eduardo Petta se explayó sobre el tema y aseguró que no tiene un trasfondo religioso, sino más bien se trata de una orden legal.

“Si a mí la ley me dice que yo tengo que consultar con los padres y yo meto ese manual sin consultar, estaría quebrantando el derecho del ejercicio de la patria potestad. A mí me obliga la ley, no estoy hablando de religión”, expresó.

El titular de la cartera de Educación refirió que el manual puede ser objeto de debate en una mesa de transformación educativa, para luego tomar una decisión con los padres y la familia.

“Lo que considero es que se debe dar un debate, no imponer una agenda. Yo no mezclo las cuestiones religiosas con una cuestión que me parece es de orden en el ámbito familiar, que yo tengo que consultar con el padre y la madre", agregó.

Entre los argumentos para eliminar el uso del material, la resolución emitida por el MEC sostuvo que supuestamente no se respetan las capacidades del ciclo evolutivo de los menores, se subvaloran los conceptos de feminidad y masculinidad y prevalece la construcción de la identificación sexual en forma “libertina”.

Así también, señalaron que la guía propone trabajar los conceptos y actividades en temas de sexualidad desde el nivel inicial, además de promover la autonomía de las decisiones de los menores en el desarrollo de contenidos de educación sexual.

La guía fue lanzada en noviembre del año 2018, con el apoyo de Diakonia, una organización internacional sueca sin fines de lucro que realiza trabajos de desarrollo y cooperación internacional sobre una base cristiana.