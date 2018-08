Sergio Coscia es el nuevo procurador general de la República

El letrado forma parte del estudio jurídico del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con quien se desempeñó como abogado del movimiento Colorado Añetete, del actual jefe de Estado.

Coscia llegó a ser imputado y acusado por el supuesto uso de facturas falsas para lograr la devolución de créditos fiscales, por unos G. 2.700 millones, pero fue beneficiado el pasado mes de julio con el criterio de oportunidad.

Sobre este punto en particular, el flamante procurador aseguró que fue sobreseído por la Justicia. "No tengo antecedentes y no he reconocido un hecho punible", añadió en comunicación con la emisora 1020 AM.

En junio de 2016, la fiscala Josefina Aghemo había pedido que Coscia afronte juicio oral y público por producción de documentos no auténticos. Luego, la agente del Ministerio Público fue apartada del caso.

Durante la audiencia preliminar ante la jueza Alicia Pedrozo Berni, el procesado solicitó el criterio de oportunidad con base en que devolvió G. 260 millones a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

El fiscal Nelson Ruiz, quien fue designado en reemplazo de Aghemo, se allanó a lo peticionado, por lo que la magistrada decretó dicha salida alternativa. Además, resolvió dar otras medidas, como reparación del daño.

Pese a que Sergio Coscia aseguró que nunca reconoció un hecho punible, en su momento la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Alba Cantero, había declarado que sí lo hizo y que decidieron darle la salida procesal a los efectos de recaudar los impuestos.

Además, Cantero había comentado que el abogado quedaría sin antecedentes penales al cumplirse con lo resuelto por el Juzgado.