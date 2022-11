Aseveró que cuando tuvo conocimiento de la supuesta coima quiso hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero se enteró de que el documento ya estaba en manos de la fiscala general, Sandra Quiñónez, y del fiscal Lorenzo Lezcano.

No obstante, el parlamentario cuestionó que aparentemente el Ministerio Público no realizó la investigación correspondiente, por lo que pidió que se inicie un juicio político tanto para el titular de la Corte como para la máxima autoridad del Ministerio Público, sobre quien ya pesan varios pedidos de destitución.

“A mí no me extraña que ellos no investiguen. La Fiscalía nos tiene acostumbrados a no investigar a gente relacionada con sectores políticos o económicos”, lamentó.

Nota relacionada: Víctor Ríos pedirá explicaciones a titular de la CSJ tras supuesta coima de Hijazi

Y arremetió: “El ministro tiene que irse, tiene que iniciarse un juicio político, lo mismo que la fiscala y los fiscales que tenían este documento. El ministro Antonio Fretes y Sandra Quiñónez no pueden salir por la puerta grande”.

Finalmente, el parlamentario manifestó que incluso la fiscala general del Estado tiene que ser procesada por el caso y la calificó de "corrupta". Se espera que para el 2023 asuma un nuevo fiscal general, tras la elección en el Consejo de la Magistratura.

En el mismo sentido que Santa Cruz se pronunció este miércoles el ex ministro de Obras y precandidato a la Presidencia por el sector oficialista, Arnoldo Wiens, quien a través de sus redes sociales señaló que "necesitamos una profunda reforma judicial" y que Fretes debe dejar el cargo.

"Los hechos que tomaron estado público evidencian mucho más que necesitamos una profunda reforma judicial. El Paraguay se merece un Poder Judicial creíble, transparente, ágil, valiente. El ministro Antonio Fretes debe dar un paso al costado, hoy, o debe ser destituido cuanto antes", instó.

El caso

Pedro Santa Cruz había denunciado que Amílcar Fretes, hijo del ministro Fretes, estaría implicado en una supuesta coima para trabar por un mes la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por los Estados Unidos.

El legislador dio a conocer un contrato donde se revela un supuesto pago de USD 368.000 de un familiar de Hijazi por prestación de servicio del extraditado en setiembre de 2021 al abogado Amílcar.

En el documento se señala que, en caso de que el profesional no otorgue "una solución de manera a satisfacer al mandante", tenía que devolver la suma de dinero.

Nota relacionada: Ministro de la Corte desconoce denuncia sobre supuesto pago de Hijazi a su hijo

El ciudadano brasileño de origen libanés Hijazi fue extraditado el 8 de julio pasado después de que se haya destrabado una acción de inconstitucionalidad planteada el 30 de mayo pasado por medio de su representante legal, el abogado Eduardo Cazenave.

Si bien el ministro de la Corte Antonio Fretes negó tener conocimiento sobre el caso, llamativamente, durante la sesión de la Corte Suprema del 20 de julio de este año, desautorizó ante el pleno, incluyendo a sus hijos, cualquier pedido que se haga a su nombre.

Tras el caso en el que fue salpicado Amílcar Fretes con el procesado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el titular de la CSJ dio a entender que analizará si apartarse o no de su cargo.