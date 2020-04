Senado expulsa a María Eugenia Bajac por violar cuarentena y uso indebido de influencias

Los senadores aprobaron la pérdida de investidura conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución Nacional, por uso indebido de influencias, tras debatir por más de siete horas.

Octavio Schatp Bogado será quien reemplace a la senadora Bajac; es concejal de Limpio y pertenece al equipo del ex senador Dionisio Amarilla, quien también es aliado de Blas Llano.

En la exposición de motivos del proyecto hacen referencia al comportamiento desaprensivo de Bajac por el riesgo multiplicador de contagio. Se cuestionan además las pruebas que la senadora presentó de un laboratorio privado para desmentir su situación.

senado virtual.jpg El Senado sesionó de forma virtual este martes. Foto: Gentileza.

Los senadores también consideraron otra inconducta grave de la liberal con referencia a un fallido viaje a Guatemala en representación parlamentaria. Criticaron que haya solicitado pasajes y viáticos y terminó yendo a Perú, para un congreso religioso.

Bajac llevó G. 11 millones de viático otorgado por Senado, detallando los gastos de alojamiento, alimentación y traslado, bajo declaración jurada, y solamente devolvió G. 1.500.000.

Lea más: Senadores presentan proyecto para pérdida de investidura de Bajac

“Creo que la ciudadanía está cansada de este tipo de manejos con los recursos públicos que van a fines particulares... En algún momento tenemos que dar una sanción ejemplar”, expresó el senador de Patria Querida Fidel Zavala.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez calificó de ofensiva la actuación de Bajac al no respetar la restricción sanitaria y de utilizar los recursos públicos para beneficiarse personalmente.

Relato Lilian Samaniego.mp4

Mientras que la senadora colorada Lilian Samaniego hizo un relato sobre las actividades que realizó Bajac durante su visita al Perú.

“Nos encontramos con una persona que, lejos de reconocer los hechos, trata de justificar y ocultar lo sucedido y escudarse en cosas que no tienen sentido, presentando documentos falsos. Su actitud es totalmente reprochable”, refirió la senadora Georgia Arrúa.

Tras la intervención de todos los legisladores, el presidente del Senado, Blas Llano, expuso detalladamente cada documento y comunicación que recibió de parte de la senadora referidos al viaje a Guatemala y finalmente al Perú.

El legislador mostró al pleno todas las pruebas disponibles, dejando en evidencia los hechos irregulares cometidos por la cuestionada parlamentaria.

"La senadora quería ir realmente a una cumbre profética en la ciudad de Guatemala, del 16 al 20 marzo. En ningún caso la legisladora quiso ir a una reunión con autoridades de ese país. Esta es una actividad religiosa que no corresponde a una misión parlamentaria", expresó Llano, al tiempo de mostrar un afiche de un evento religioso.

Lea también: Senadora nuevamente paró sesión para rezar

El presidente del Senado señaló que el evento denominado Transformación Sobrenatural de las Naciones, en Guatemala, no tenía nada que ver con intereses parlamentarios presentados por su compañera de bancada.

Citó como parte de la agenda de Bajac una cena de bienvenida, una cumbre profética, un servicio de adoración profética en la iglesia Casa de Dios, además de un recorrido cuyo detalle se daría a conocer al concretarse su arribo y el congreso profético Transformando las Naciones en la era de Ciro.

“Aquí es donde quiso ir la senadora Bajac, no a la agenda que presentó ella, de visita con el presidente, los congresistas y los miembros de la Corte. Esa es la realidad”, reveló.

Agregó que Bajac devolvió el viático entregado por el Congreso tras varias insistencias del Departamento de Tesorería y desde la propia Presidencia del Senado. “Medio ipochy lento chendive (medio se enojó conmigo) cuando le pedí que devuelva el pasaje”, dijo.

Solo unos contados senadores defendieron a Bajac, entre ellos el senador Fernando Silva Facetti, quien calificó el actuar de su colega como “irresponsable”, pero que ello no ameritaba una expulsión.

Asimismo, el senador cartista Juan Darío Monges argumentó que, a su parecer, no existía ningún sentencia ejecutada que demuestre fehacientemente que Bajac haya incurrido en tráfico de influencias. Cuatro legisladores votaron en contra de la pérdida de investidura y uno se abstuvo.

La defensa de Bajac

La senadora liberal María Eugenia Bajac pidió perdón este martes a sus colegas y a los trabajadores de la institución por exponerlos al coronavirus tras dar positivo. Sin embargo, reafirmó que no violó la cuarentena y culpó al Ministerio de Salud.

“Perdónenme, discúlpenme, de corazón les pido, independientemente a lo que decidan. No lo he hecho de forma intencional, eso jamás entraría en mi cabeza. Lo he hecho de manera involuntaria, no consideré que el resultado saldría de forma positiva, yo fui la primera sorprendida”, expresó la senadora, con voz quebrada.

Nota relacionada: "Bajac pide perdón, niega uso indebido de influencias y culpa a Salud"

Siguiendo con su descargo, María Eugenia Bajac dijo que no corresponde su pérdida de investidura alegando que no incurrió en uso indebido de influencias, en cobro irregular o malversación de fondos. En todo momento dijo que obró legalmente.

Con relación a la violación de la cuarentena, manifestó que cumplió la dos semanas de aislamiento desde su llegada al país y culpó al Ministerio de Salud por hacer caso omiso a sus pedidos de practicarse con anterioridad el test de Covid-19.

Imputación de Bajac

La parlamentaria fue imputada por la fiscala Belinda Bobadilla, en la causa sobre violación de vedas y cuarentenas sanitarias, siendo portadora del Covid-19. Mientras que el pedido de desafuero fue solicitado por la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez.

Bajac ni siquiera esperó tener los resultados de su análisis y, pasando por alto las medidas sanitarias, se presentó a una sesión extraordinaria el pasado 1 de abril en la Cámara Alta.

Por su irresponsabilidad se dispuso el cierre del edificio del Congreso y todos los afectados fueron a cuarentena.