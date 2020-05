Senado envía al archivo paquete tributario planteado para "pagar" la pandemia

La plenaria resolvió, finalmente, enviar al archivo el paquete de proyectos planteados por los bloques del Frente Guasu y del Partido Democrático Progresista (PDP) ante la crisis de la pandemia del Covid-19.

Así como en la sesión del pasado 23 de abril, una amplia mayoría de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) volvieron a insistir en que esta emergencia sanitaria no era el momento para incrementar ninguna de las tasas tributarias.

Nota relacionada: El FG plantea debate a profundidad del paquete tributario

Los senadores del Partido Patria Querida (PPQ) sumaron su apoyo por el rechazo, sosteniendo que era necesaria "una reforma más profunda" que hiciera frente a las evasiones impositivas.

El legislador Patrick Kemper, del Partido Hagamos (PH), señaló que se debían antes observar los resultados de la reforma tributaria aprobada el año pasado por el Congreso Nacional, que incluyó el impuesto selectivo al consumo (ISC), el impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU).

En este grupo también habían sido reformados el impuesto a la renta personal (IRP), con tasas progresivas del 8 al 10%; el impuesto a la renta de no residentes (IRNR), con tasa del 15%; impuesto al valor agregado (IVA), con tasas del 5 y 10%.

Nuevas tasas al tabaco

En el primer punto del orden del día se trató el aumento del impuesto al tabaco, que fue presentado por la bancada de partidos de coalición de izquierda, el senador liberal Víctor Ríos y el PDP.

La parlamentaria colorada Blanca Ovelar se mostró a favor del mismo. Consideró necesario avanzar sobre este punto. En este mismo sentido se pronunció su colega partidario Derlis Osorio, quien igualmente reflexionó que no era el momento, mas allá de reconocer que hay impuestos que no son equitativos.

En una votación nominal la iniciativa fue rechaza por mayoría y enviada al archivo.

Incrementos para soja y bebidas

La misma suerte que el proyecto anterior corrieron la segunda y tercera propuestas del FG y PDP, del aumento del impuesto a la soja y las bebidas con alcohol y azucaradas, respectivamente, que se propusieron para "pagar la crisis de la pandemia".

La nueva tasa a la exportación de la soja fue incluida en el proyecto de ley de impuesto verde. Sobre este punto, la senadora Esperanza Martínez, que lidera la banca del Frente Guasu, refirió que estos son recursos que a futuro se van a necesitar.

Le puede interesar: Frente Guasu critica que haya "consenso" en Senado para no tratar nuevos impuestos

"Mi pregunta es, ¿quién va a pagar la crisis de la pandemia?", cuestionó al pleno. "¿Qué va a pasar cuando se necesiten recursos, vamos a recurrir a más bonos soberanos? ¿Vamos a endeudarnos con una negociación que dijimos que iba a ser histórica? Este proyecto y los otros tienen que ver con una mirada de saber qué va a pasar con los 7 millones de paraguayos", expuso.

Sobre este punto se pronunció el bloque del PPQ. Fidel Zavala esgrimió que "no se puede importar impuestos" porque "van a complicar al país", y Georgia Arrúa añadió que no tiene "ningún sentido" hablar del tema a estas alturas". "No hablemos de impuesto hasta que tengamos una reforma real del Estado", exigió.

Tasa Covid

También quedó rechazado por no reunir los votos suficientes y se envió al archivo el proyecto de ley que amplía el financiamiento genuino de la emergencia del coronavirus (SARS–COV2): Tasa Covid, del Frente Guasu, que plantea establecer de forma transitoria el impuesto de 1% a las riquezas que acumulan un patrimonio superior a los USD 10 millones.

Los proponentes reiteraron que esta medida alcanzaría a unas 90 familias del país.

Sin embargo, Silvio Ovelar, del Partido Colorado, y Stephan Ramussen, de Patria Querida, que representaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, recomendaron su rechazo y entre otras palabras ratificaron que no era el momento de su tratamiento.

El Partido Democrático Progresista también presentó un proyecto que crea el impuesto al patrimonio, que tenía la misma connotación que la Tasa Covid, por lo que preferentemente se retiró después.