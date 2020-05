El FG plantea debate a profundidad del paquete tributario

Senadores del Frente Guasu insisten en que la Tasa Covid, cuya intención es gravar las grandes fortunas durante el periodo de pandemia, debe ser aprobada. Sin embargo, reconocen que sin el apoyo de la mayoría de las bancadas es probable que no corra.

Ante esto y dadas las posiciones ya tomadas de parte de quienes están a favor y en contra, plantean que al igual que los pedidos de reajustes en los gravámenes impositivos al tabaco y a la soja, sean ampliamente debatidos, de modo que se conozcan los fundamentos y alcances.

La senadora Esperanza Martínez, líder de la bancada del bloque de izquierda, defendió los proyectos para una mayor recaudación del Estado, pese a las condiciones económicas que en este momento aplacan a varios sectores.

“Creemos que en esta primera etapa del estudio de impuestos, podríamos abordar la Tasa Covid o tributo a las grandes fortunas, así como el aumento a la tasa del tabaco, y solicitamos que el impuesto a la soja y el impuesto a las bebidas con alcohol y las gaseosas sean también analizadas. Es necesario dar respuesta y creemos que en tiempos de pandemia aprobar es la respuesta a la crisis acuciante que viven 90.000 compatriotas y sus familias por haber sido despedidos”, señaló.

La legisladora acotó que el paquete de impuestos propuestos tiene un destinatario final y no son precisamente los sectores más vulnerables, sino los poderosos.

En este sentido, instó a sus colegas a enriquecer el debate y si hay posturas tomadas, como las de Patria Querida, la bancada llanista y la bancada colorada, que van por el rechazo, pidió al menos escuchar todos los argumentos.

“Por todo lo expuesto creemos que esta cuestión amerita la discusión y el debate profundo y no el abroquelamiento, porque van a decir ya otra vez, algunas bancadas con su mano alzada, ‘nosotros ya discutimos y como no vamos a aprobar, no queremos ni el debate’”, cuestionó.

En la sesión extraordinaria marcada para hoy está incluido todo un paquete de leyes para impuestos, desde la Tasa Covid, destinada a gravar el 1% a fortunas igual o superiores a USD 10 millones; también el impuesto al tabaco que se propone subir al 40%; el impuesto a la soja del 5% y el impuesto al patrimonio.