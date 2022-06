La normativa, que ya vino con media sanción de la Cámara de Diputados, proponía que los actuarios judiciales deberían percibir un salario mensual equivalente al 75%, del salario correspondiente a los jueces de Primera Instancia de la República, unos G. 14.181.000 más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Sin embargo, los senadores Juan Darío Monges y Amado Florentín decidieron unificar las mociones y acordar un aumento de 60%, que significaría un incremento de G. 2.000.000 más al salario vigente de los actuarios judiciales.

Serían unos 800 los funcionarios que serían beneficiados por esta normativa, cuyos salarios ya oscilan entre los G. 6,5 millones y los G. 8 millones, quienes verán un aumento en su salario desde el último trimestre de este año, en caso de promulgarse la ley, considerando que el proyecto vuelve a Diputados.

En la Cámara Alta, la única que se mostró en contra del aumento fue la diputada Desirée Masi, mientras que la mayoría afirmó que se trata de "hacer justicia".

"Yo sé que se van a enojar, pero no creo que sea este el momento para un aumento. Seguro estarán diciendo 'esta tipa que gana mucho más se fija en nuestro salario', pero yo me estoy fijando en el Tesoro del Estado, y me estoy fijando en la población que no tiene nada y vive con menos del salario mínimo", comentó.

Sostuvo que toda la región es golpeada por una crisis económica y que no se puede seguir actuando como si esto no pasara. Agregó que este miércoles también la Cámara de Diputados amplió el presupuesto para la Fiscalía para la creación de más cargos.

"Lamento mucho, pero no es el momento, el país no da más. Es justo, pero es más justo que cuidemos la plata", afirmó.

Desde el Poder Ejecutivo habían alertado sobre las iniciativas parlamentarias de aumentar los gastos corrientes que son financiados con impuestos y que rondan los USD 140 millones.