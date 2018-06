Seam no tiene equipo para rescatar a jaguarete en Itapúa

El presidente de los bomberos voluntarios de la localidad, Casimiro Cabrera, contó a Última Hora que el animal tiene un radiocollar, lo que indica que pudo haber estado en cautiverio.

Funcionarios de la Seam fueron a inspeccionar el lugar en respuesta al llamado de los bomberos. La directora de Vida Silvestre de la institución, Rocío Barreto, se comunicó con ambientalistas de Misiones, Argentina, ante la sospecha de que el felino podría pertenecer a esa zona, pero la teoría fue descartada.

La cartera estatal no cuenta con el equipo especial para capturar a un jaguarete, por lo que pidieron ayuda a sus colegas de la reserva del lado argentino, pero no fue posible ya que actualmente los profesionales no están disponibles.

El objetivo de la Seam es capturarlo para luego dejarlo en libertad en un sitio seguro, debido a que si está en cautiverio no tendrá oportunidades de reproducción. Una opción es trasladarlo a la reserva del Mbaracayú, según indicó Barreto.

El felino ronda el barrio 3 de Mayo de la colonia Bonanza, que es una zona de la ribera del río Paraná que posee áreas boscosas y pobladas. Los bomberos fueron a estudiar el terreno y encontraron pisadas del animal en diversos sitios.

El jaguarete o Panthera onca es una especie en peligro de extinción que forma parte de la fauna chaqueña, principalmente, aunque migra a diferentes localidades. La Seam insta a no cazar al animal y en caso de que algún ejemplar aparezca en zonas urbanas, pide respetar el protocolo establecido en la Ley 5302/14, de Protección y Conservación de la Panthera onca.

El jaguarete es una especie amenazada por la caza y la deforestación. En caso de un avistamiento, se debe dar aviso inmediato a la Seam.