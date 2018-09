Sara Parquet amenaza con acción penal contra sus agresores

Sara Parquet, representante legal del ex senador Óscar González Daher y de su hijo, Óscar Rubén González Chaves, amenazó con presentar una acción penal contra su colega María Esther Roa, Aidé Vera y Alfonso Andrés Valdez de no pronunciarse a su favor el Colegio de Abogados del Paraguay .

La abogada fue escrachada por parte de los integrantes de la Comisión Escrache Ciudadano cuando acompañó al ex legislador a la salida de su audiencia en la Fiscalía Anticorrupción, este lunes. Finalmente, González Daher y su hijo fueron puestos en prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

“Quiero aclarar, porque generó muchos comentarios mi reaccionar: Yo soy una persona bastante tranquila y en el ejercicio de la profesión mucho más aún, pero ayer, si reaccioné como reaccioné, fue porque esas personas que estaban escrachando nos había tirado agua, tierra, piedra, de todo. Todo lo que tenían en sus manos tiraron contra nuestras personas", detalló la letrada.

La profesional del derecho mencionó que ante esta situación reaccionó diciendo: “Andá a llorarle a tu abuela”.

Escrache a Sara Parquet.mp4 Gentileza.

"Nos escupieron en el rostro y eso ya fue intolerante. No hay persona alguna que pueda aguantar. Me tocaron la cara y me escupieron, era por eso mi reacción", justificó Parquet.

Agregó que en los videos difundidos solo se la ve a ella reaccionando, pero que no muestran todo lo que ocurrió. "¿Vieron que ese video que corre, de lo que ocurrió, solo muestra, de a propósito, cuando yo reacciono?, y no muestra cuando ellos me escupen y me tocan la cara", señaló la letrada a la emisora 1000 AM.

Además, Parquet mencionó que el grupo fue "contratado por días o meses" y que ante la amenaza de ser filmados los escrachadores "corrieron como ratas".

Por su parte, Aidé Vera dijo a Última Hora que en ningún momento se agredió a Parquet y refirió que fue la abogada quien incitó, realizando muecas a los presentes.

Afirmó que la agrupación no tiene intención de escrachar a terceros y que la manifestación se realiza en contra de políticos involucrados en hechos de corrupción.