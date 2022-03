Santiago Peña, economista, ex ministro de Hacienda y actual precandidato a presidente de la República por Honor Colorado.

Santiago Peña , uno de los referentes del movimiento Honor Colorado , opinó en una comunicación con Monumental 1080 AM sobre el proyecto de ley que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles en Paraguay (Fondecpy), que presentó el Poder Ejecutivo con carácter urgente al Congreso.

La propuesta del Gobierno debe ser estudiada en la mañana de este viernes en una sesión extraordinaria como único punto en el orden del día.

El precandidato a presidente de la República por el cartismo dijo que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque se trata de un subsidio "general" e "indiscriminado". Sostuvo que la capitalización inicial que posee, de USD 100 millones, "es una gota en el mar" y no va a tener impacto.

"No podemos estar dando soluciones parches, tenemos que dar solución al paraguayo de a pie que está pasando hambre. Si no, vamos a gastar USD 100 millones y vamos a seguir con la misma discusión (...) Esta ley te va a dar la solución 15 a 20 días", subrayó el ex ministro de Hacienda y economista.

En cuanto a los gremios camioneros y organizaciones de trabajadores independientes del volante movilizados por la reducción de los precios de hidrocarburos, señaló que necesitan un esquema de financiamiento que les permita el reemplazo de sus camiones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece en su artículo sexto la creación de un fideicomiso de administración y pago del subsidio a los importadores del combustible. Los recursos de USD 100 millones que plantea provendrían de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Hay sectores políticos que ya se pronunciaron en contra de otra nueva deuda. Las bancadas del Frente Guasu (FG), el Partido Patria Querida (PPQ) y un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ya adelantaron su posición en este sentido.

El Gobierno planteó la creación del Fondecpy tras la presión de los gremios movilizados desde el lunes.

Para paliar la excesiva suba de los hidrocarburos también estableció la reducción de G. 500 en los precios del diésel común y de la nafta de 93 octanos en Petropar hasta el 15 de abril próximo, pero esta propuesta fue rechazada por los sectores que protestan.