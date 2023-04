¿Santi o Efraín?: El rol y desafío que tendrían con el Congreso

“Para hacer cambios estructurales, que es lo que la gente está reclamando, necesitamos no solo un Poder Ejecutivo a la altura, sino también un Poder Legislativo que acompañe esa visión de cambio”, comenzó expresando.

Puso de ejemplo el caso del ex mandatario Fernando Lugo, quien fue destituido por el Congreso, al haber perdido fuerza y acompañamiento por parte de parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Si bien el detonante del juicio político del ex presidente fue la masacre de Curuguaty —que dejó como saldo 17 personas fallecidas, de las cuales seis fueron policías y 11 fueron campesinos—, el desencadenante final fue la crisis político-institucional y el resquebrajamiento hacia el interior de las fuerzas luguistas.

El politólogo calificó a Lugo como un “outsider dentro de una gran alianza”, por la Alianza Patriótica para el Cambio, que, pese a que le permitió ganar, ante el primer quiebre terminó desplazándolo, debido a que de los 17 senadores de la alianza, 14 eran liberales.

“De los 17 senadores que tenía la alianza, 14 eran liberales que respondían eventualmente al vicepresidente (Federico Franco) y tres nomás eran de Lugo. Y en Diputados pasaba lo mismo, el PLRA tenía cerca de 30 diputados y las fuerzas de izquierda que respaldaban a Lugo eran solo dos”, afirmó.

No obstante, recalcó que esto no se replicaría en caso de que quede electo Efraín Alegre —actual candidato de la Concertación Nacional, que aglutina a diversos partidos y movimientos de la oposición—, debido a que no es un outsider o solo un candidato, sino que es considerado “un líder”.

“Efraín es el presidente del Partido Liberal y el PLRA va a ser claramente mayoritario en las fuerzas parlamentarias de la Concertación. No estoy haciendo una apología a Efraín Alegre, pero él no solamente es candidato, sino que es líder. Es el presidente del principal partido que sostiene la Concertación”, sostuvo.

Mientras tanto, señaló que ese fenómeno no se daría con el caso de Santiago Peña —presidenciable del Partido Colorado—, puesto que él no es calificado como un líder, sino simplemente como “un candidato”.

Efraín Alegre es el principal referente de la oposición, no de este proceso, sino de los últimos años. Me parece que esa es una diferencia importante con Santiago Peña, que es candidato y no líder. Si Efraín llega a ser presidente, a diferencia de Lugo, él va a ser el presidente de la mayoría de los diputados y senadores del equipo de la Concertación. En términos comparativos, es un escenario mejor respecto a lo que ocurrió en el 2008.

Si bien la docente y politóloga Nilsa Maíz coincide en el análisis de Pérez Talia, con respecto a la importancia de centrar esfuerzos en la elección de los candidatos para el Congreso Nacional, difiere en cuanto a la gobernabilidad que podría tener la Concertación Nacional frente al Partido Colorado.

La profesional consideró que, en caso de que Peña sea electo, podrá lograr una mayor gobernabilidad, debido a que el Partido Colorado va a ser el más beneficiado con el desbloqueo de las listas, ante la lista unificada que posee y porque "todos los votos suman a una sola lista".

En tanto, dijo que si Efraín Alegre eventualmente logra alcanzar la presidencia, para él conllevará un mayor esfuerzo la consolidación de la gobernabilidad requerida para tener estabilidad en su gobierno.

“La Concertación, por su parte, está demasiado dividida en este sentido. El voto total a la lista determina el número total de bancas que le corresponden a dicha lista. Por tanto, vamos a tener candidatos de partidos pequeños con mayor cantidad de votos preferenciales, que no van a lograr una banca, comparados a otros candidatos del Partido Colorado que sí lo harán”, sostuvo.

Candidatos "que buscan dividir”

El analista Marcos Pérez también se refirió a aquellos candidatos que pugnan en las elecciones y se lanzan como “independientes”. Dijo que, si bien tienen diferentes motivaciones, en su mayoría forman parte de una estrategia que aplica el Partido Colorado, con el fin de dividir a la oposición.

“Paraguay es un país donde no hay balotaje, hay una sola vuelta y muchos candidatos entran a dividir. Es una estrategia para después favorecer en el tiempo al Partido Colorado. Está muy claro eso. Como no tenemos segunda vuelta, el Partido Colorado entendió que cooptando 'opositores' ellos (colorados) tienen más chances”, aseveró.

Con respecto a la figura de Paraguayo Cubas, Pérez aseguró que también está siendo impulsada por el Partido Colorado, con el fin de restar votos a la Concertación Nacional. Sin embargo, alertó que esto podría terminar perjudicando a los mismos colorados.

Comparó el caso con lo que ocurrió en el 2008 con Lino Oviedo, quien para entonces estaba inhabilitado a ejercer sus derechos cívicos, pero fue habilitado como una maniobra colorada, con el objetivo de sustraer votos a Fernando Lugo.

“El Partido Colorado logró habilitar a Oviedo, porque ellos manejan la Justicia, pensando erróneamente que iba a dividir votos a Lugo y ahí tuvieron una mala lectura. Nunca vieron que había una crisis, la gente estaba cansada del Partido Colorado, quería alternancia, y terminó perjudicándole a Blanca Ovelar, que era la candidatura colorada”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que el mismo escenario se puede dar en estas elecciones 2023 con respecto al papel de Payo Cubas, asegurando que de cada voto que le resta a la Concertación, le termina quitando tres veces a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Me parece que está ocurriendo lo mismo en estas elecciones. Pensando erróneamente que dándole alas a Payo, Payo va a dirigir la Concertación. Por supuesto que Payo les roba votos a todos, así como le robará un voto a la Concertación, por cada voto que le roba a la Concertación, le roba tres al Partido Colorado”, aseguró.

El especialista sostuvo que dicho análisis se basa principalmente en datos de la encuesta Atlas, que revela que Santiago Peña está con 34 o 35 puntos, ya que perdió 10 puntos porcentuales, mientras que Mario Abdo Benítez fue electo con el 46% de los votos y Horacio Cartes, con el 45,9%.