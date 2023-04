TSJE establece multa de G. 98 mil a los que no voten en elecciones

Dijo que una de las ideas planteadas por Hacienda, que aún no se ha aprobado, es de utilizar el sistema Aquí Pago u otra similar para pagar las multas, considerando que las mismas se encuentran en todo el país.

“Inicialmente Hacienda quería que se pague a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), pero hay muchísimos municipios donde no existen sucursales del BNF, entonces eso iba a ser una cuestión muy penosa para aquellos que tienen que pagar la multa”, dijo.

Señaló que, esta semana, Hacienda definirá el sistema a ser aplicado, y que el TSJE ya definió que será un jornal mínimo el monto de la multa, es decir, G. 98.000.

consecuencias. Respecto a qué ocurre con los electores que no paguen la multa por no votar, Mauro señaló que la ley vigente no establece ninguna consecuencia para esta situación por lo que no ocurriría nada a personas en estas circunstancias.

“Prácticamente no hay sanción porque recordarán ustedes que cuando se trató en el Parlamento se habló en los medios de la muerte civil, porque el proyecto establecía que los que no pagaban la multa no iban a poder obtener su cédula de identidad, pasaporte, cobrar sus salarios, entre otros, pero eso no prosperó, por lo que cobrar la multa va a ser una odisea”, dijo.

Explicó que en el reglamento de la Justicia Electoral está establecido que las personas que tengan inconvenientes como viajes o motivos de trabajo que le impidan votar, pueden presentar justificativos laborales o médico si es por motivo de salud, para presentar al TSJE y ser exento de pagar la multa.

Mauro también recordó que la obligación de votar es hasta los 75 años, y que para las personas que tienen problemas físicos para ir a votar y lo desean, la institución cuenta con los programas de Voto Accesible, donde también está el plan de Voto en Casa, que establece una modalidad donde los miembros de mesa van al hogar de las personas que se inscribieron previamente y recibieron la visita de control para poder votar.



4.782.940

electores están habilitados para votar en las próximas elecciones nacionales y departamentales del 30.



61,41%

fue el porcentaje de participación de las generales del 2018. El tope de participación fue en 1998 con 77,18%.