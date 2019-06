San Pedro: Heridos con cuadro estable y bajo observación tras amotinamiento

Nueve muertes fueron confirmadas en la penintenciaría regional este domingo. Mientras que el último deceso se produjo en el Hospital de Trauma, a pocas horas de su llegada al nosocomio. Se trata del recluso identificado como José Osorio.

Por otra parte, Torres detalló que el interno Víctor Olmedo fue intervenido quirúrgicamente por una fractura expuesta en el fémur y está bajo observación médica.

Alberto Duarte tiene una herida en el globo ocular izquierdo, producida por un arma de fuego. El mismo será intervenido y, posiblemente, quede internado en el sitio.

Por su parte, Derlis Sánchez, recibió una puñalada en el pecho que, posiblemente, lo dejará con una lesión cardíaca. El médico precisó que, de momento, no cuenta con una indicación de cirugía. “Aún no sabemos si el arma penetró o no. Eso lo sabremos conforme a los resultados de la tomografía y cómo vaya evolucionando, si muestra algún síntoma o signo”, refirió.

Otro de los heridos atendidos en el nosocomio fue Mario Alfonso, quien presentó una herida superficial en la cabeza y fue enviado nuevamente al Hospital de San Pedro. El mismo quedó bajo observación.

El profesional indicó que, en líneas generales, todos se encuentran con cuadros estables.

El motín fue protagonizado por miembros del Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela. El enfrentamiento inició al mediodía de este domingo y se extendió hasta alrededor de las 15.00, debido a que, supuestamente, había una menor cantidad de guardiacárceles.

La lista de fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como Bruno Cuttier Moreira, quien recibió un disparo de arma de fuego; Alcides Paredes y Junior Díaz, cuyos cuerpos fueron incinerados.

En la lista también se encuentran Nelson Pereira, Lucas Ayala, Carlos Patricio Segovia y Derlis Marcial, mientras que hay otras víctimas sin identificar.

El sangriento incidente derivó en la destitución del director de la Cárcel de San Pedro, Wilfrido Quintana.