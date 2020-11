Salud apela al uso de tapabocas y distanciamiento en manifestación campesina

El viceministro de Salud, Julio Rolón, insistió a los campesinos a no olvidar el uso del tapabocas y cumplir con el distanciamiento establecido, para evitar la propagación del Covid-19. Dijo estar preocupado ante la situación, ya que esto “podría dispersar el virus por todas partes”.

“Estamos preocupados, porque decimos que no debemos aglomerarnos y ocurre esto (marcha campesina). Lo único que pensamos es que se va a dispersar por todas partes el virus y no estamos viendo el distanciamiento y mucho menos el uso de tapabocas", refirió en contacto con Monumental 1080 AM.

Varios puntos de acceso al microcentro de Asunción están bloqueados por la movilización de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que generó caos vehicular y embotellamiento en calles alternativas.

“Ellos entienden perfectamente que esto pone en riesgo a la población. En este caso, la Policía Nacional es la encargada directa de velar por el cumplimiento de las leyes”, prosiguió.

En otro momento, aclaró que no tiene nada en contra de las manifestaciones ciudadanas, solo de proteger la salud ante la situación de pandemia. “Se trata de proteger a la salud y no hago juicio de valor acerca de la manifestación, pero este tipo de actividades son de alto riesgo”, aseveró.

Los campesinos marcharon sobre las calles 25 de mayo y Yegros, frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Luego se movilizarán nuevamente hasta la sede del Congreso, al igual que frente al Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

Los labriegos advirtieron que permanecerán de forma indefinida para presionar a los legisladores a que se sancione un proyecto de ley que permitirá transferir USD 25 millones para la agricultura familiar. Diputados promete tratar este miércoles el proyecto.

Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), dijo a la misma emisora radial que son al menos 9.000 los campesinos que se encuentran en la capital del país. Adelantó que permanecerán en Asunción hasta que sus reclamos sean escuchados.