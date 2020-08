Sale Ronaldinho, ¿entra Dalia?

“¡No se va, no se va, Ronaldinho no se va!” era el cántico que un grupo de fans del crack entonaba frente al hotel donde estaba recluido apenas se supo que estaba en libertad. Me lo imagino a Ronaldinho mirando discretamente desde una ventana e imprecando en portugués algo parecido a “¡Vade retro!”. Llevaba 171 días esperando la hora de volver a casa y estos tarados pretendían que se quede.