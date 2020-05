Tendrá un guionista de la talla de Dennis Lehane, autor de las novelas en las que se basaron las películas Mystic River (2003), Gone Baby Gone (2007) y Shutter Island (2010) y que trabajó en series de ambiente oscuro y criminal como The Wire, Boardwalk Empire o Mr. Mercedes.

La trama de la cinta original Un prophète giraba en torno a un preso que aprovechaba su tiempo entre rejas para abrirse camino en el mundo de la mafia.

Un prophète - original

La cinta se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominada en la categoría de mejor película en habla no inglesa tanto en los Óscar como en los Globos de Oro.

Al margen de Russell Crowe, el estudio Paramount aún no decidió quién formará parte del elenco de American Son.

El conocido actor también noticia esta semana ya que su nueva cinta Unhinged se estrenará en EEUU el 1 de julio, una fecha prematura para lo que el resto de la industria está barajando y una apuesta atrevida por ser una de las primeras películas en las salas tras la crisis del coronavirus.

Unhinged es un thriller psicológico dirigido por Derrick Borte (The Joneses, 2009) y en cuyo elenco también aparecen Caren Pistorius, Gabriel Bateman y Jimmi Simpson.

Esta película narra la persecución a una familia por parte de un acosador (Crowe) tras una discusión de tráfico.