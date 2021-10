Rodrigo Granda, uno de los ex líderes de la antigua guerrilla de las FARC. Foto: EFE

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró a última hora de ayer, tras hacerse pública su detención en el aeropuerto de Ciudad de México, que "Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países".

Granda iba a asistir, junto a varios altos cargos del partido Comunes –surgido de la desmovilización de las FARC– al seminario internacional "Los Partidos y una nueva sociedad" que se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre, invitado por el Partido del Trabajo (PT).

Para ello contaba con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional donde está siendo juzgado por crímenes de guerra, para salir del país.

El ex miembro del secretariado de las FARC, que participó en las negociaciones de paz, aseguró hoy que fue personalmente a Interpol, antes de su viaje, "y no me aparecía absolutamente nada".

Sin embargo, varios medios revelaron hoy que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) le había notificado a Granda el pasado 28 de setiembre que sí tenía activa la notificación roja, solicitada por Paraguay, por tres cargos criminales.

Paraguay le requiere por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración con el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).

Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de ese grupo, para dicho secuestro de la hija del ex presidente, que apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y tras haber pagado su familia unos 300.000 dólares a sus secuestradores para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán sobre la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En esa línea, Granda y Orley Jurado Palomino tienen una petición de captura internacional de Paraguay por participar en el secuestro y homicidio de Cubas.