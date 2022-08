La Corte Suprema de Justicia rechazó in límine la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Ramón González Daher, en el caso relacionado con el robo de cheques.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Ramón González Daher , en el caso relacionado con el robo de cheques. Ahora, se debe fijar la audiencia preliminar, según informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

En esta causa, el Juzgado Penal de Garantías dispuso el embargo preventivo de bienes del prestamista Ramón González Daher por USD 1.110.000.

En el caso se comprobó el robo de evidencias, que estaban en dos sobres y formaban parte de las pruebas contra el ex dirigente deportivo y su hijo Fernando González Karjallo. Los cheques denunciados como robados aparecieron nuevamente en manos del prestamista.

Pese a que con este rechazo se destraba el proceso por los presuntos hechos de quebrantamiento del depósito y extorsión y se podrá fijar una audiencia, la Fiscalía solicitó ante el juez Rolando Duarte el sobreseimiento provisional.

Los representantes del Ministerio Público alegaron que el ex dirigente deportivo fue vinculado al proceso “por una sospecha razonable, pero que a través de la investigación aún no se erigen en certeros o concluyentes” por lo que no son suficientes para enjuiciarlo.

Admitieron que no cuentan aún “con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y su autoría”.

Para la Fiscalía, es necesario incorporar “otros elementos que sustenten las sospechas que motivaron la imputación”, según el pedido realizado a la Justicia.

Aunque para los agentes tampoco corresponde el sobreseimiento definitivo, ya que a pesar de la falta de certeza, “sí existe la probabilidad de obtener otros elementos de convicción necesarios que posibiliten un requerimiento final por parte del Ministerio Público”.

Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa, pero la sentencia aún no está firme para que sea ejecutada, por lo que continúa en libertad.