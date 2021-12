Riera "muy dolido" al no tener apoyo para ser embajador ante la OEA

Enrique Riera dijo estar muy dolido al no lograr, por cuarta vez, ser designado como representante paraguayo ante la OEA.

La Cámara de Senadores no tuvo cuórum este viernes para tratar la designación del legislador Enrique Riera como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Solo estuvieron 21 legisladores conectados y 24 ausentes. Para comenzar la sesión se necesitaba la participación de 23, en total.

Al respecto, Riera manifestó estar muy dolido como colorado porque sus propios correligionarios “sin una razón expuesta” se opongan a su designación.

"Como colorado estoy dolido, tengo más apoyo de la oposición que de mis propios correligionarios", cuestionó y reconoció que en política “uno siempre se encuentra con estas sorpresas”.

El legislador considera que podría ser un gran aporte al país “aprovechando toda su experiencia” y se mostró sorprendido por no tener el apoyo de su propio partido, luego de “trabajar por la lista 1 en estos 38 años”.

Este jueves, los senadores intentaron prestar acuerdo para su colega, pero no se pudo reunir, nuevamente, los votos necesarios. Su propio voto fue el que faltó, ya que Riera se desconectó de la sesión virtual al momento de la votación.

"Me abstuve de votar y participar porque me pareció ético, pero me mandaron al cuerno", cuestionó. La Mesa Directiva tendrá que evaluar nuevamente si se incluirá la petición para la última sesión.