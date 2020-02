Revelan audio en que Amber Heard dice haber golpeado a Johnny Depp

Heard dice en el audio haber golpeado a su entonces marido, a quien luego le pidió el divorcio en 2016 por supuestas agresiones durante su matrimonio.

Esto fue revelado por el portal inglés The Daily Mail, medio que asegura que el material fue grabado de forma consensuada en el celular de la actriz.

"No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", señala Amber Heard en una parte del audio.

"No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado", manifiesta la mujer.

En otro momento de la conversación, Depp le transmite su preocupación por el vínculo que mantenían. "Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (...) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay", expresa.

Cuando Amber Heard y Johnny Depp se separaron en 2016, la actriz lo denunció por violencia de género y planteó una orden de alejamiento por supuestas agresiones físicas que sufrió por parte de su ex marido.

Incluso, en un artículo que fue publicado en The Washington Post, lo acusó de actitudes violentas, lo cual el actor le respondió con una demanda por difamación.

En 2019, le reclamó a su ex esposa una compensación de USD 50 millones, y aseveró que fue él quien recibió tratos abusivos y agresiones durante la relación. En aquella ocasión mostró imágenes de su rostro golpeado, al igual que ella.

El audio filtrado es extracto de una conversación de una hora, y si bien no está confirmado, se cree que forma parte de la evidencia presentada por Johnny Depp en su contrademanda. Según The Daily Mail, es solo el primero de muchos.