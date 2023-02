Revela nuevas y exclusivas fotos de la boda de Nadia Ferreira Y Marc Anthony

En la extensa nota, se puede apreciar, primeramente, la lista de los famosos que estuvieron presentes, entre los cuales podemos ver nombres como David, Victoria, Harper, Cruz y Brooklyn Beckham; Salma Hayek, Luis Fonsi y Águeda López, Romeo Santos, Fonseca y Juliana Posada, Ricky Reglero y Stefi Roitman, Marco Antonio Solís y Cristy Salas, Afo Verde, Mary Black y Cisco Suarez.

Maluma.jpg

La lista de las celebridades más destacadas —según ¡Hola!— prosigue con Sergio George, el empresario mexicano Carlos Slim Domit y su esposa María Elena Torruco, Felipe Muñiz (padre de Marc), Hilda Bacardi, Luis Abidaner (presidente de República Dominicana) y la primera dama Raquel Arbaje de Abidaner, Nicky Jam, Vin Diesel y Paloma Jimenez, Prince Royce, Christian Nodal, Maluma, Daddy Yankee, Lin-Manuel Miranda, Lele Pons, Gusttavo Lima, Motiff, Enrique Santos y Anthony Ramos.

En dicha lista de personalidades también fue nombrada la madre de la novia, Ludy Ferreira, y el presidente paraguayo y la primera dama, Mario Abdo Benítez y Silvana Abdo.

WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.39.51.jpeg Nadia Ferreira, Mar Anthony, Mario Abdo Benítez y Silvana Abdo en Miami. Foto: Gentileza.

Los grandes ausentes de la noche fueron tres de los hijos de Marc Anthony, su hija mayor Ariana y los mellizos que tuvo con la cantante y actriz Jennifer López, Max y Emme.

Elegancia, estilo y detalles

La revista ¡Hola! también menciona que Nadia y Marc fueron oficialmente marido y mujer a las 19:30, hora de Miami. La feliz novia llegó al altar bajo la canción Aleluya, el cual fue grabado por el novio en su estudio, al igual que You are so beautiful –primer baile como esposos- y The book of life.

ludy.jpg

El medio internacional mencionó que durante la lectura de sus votos, ambos estaban visiblemente emocionados. El oficiante de la unión fue el mayor de la ciudad de Miami, Francis X. Suarez, y la bendición a la pareja estuvo a cargo del padre Jorge M.

Los cuatro testigos de la boda fueron Marco Antonio Solís, Romeo Santos, Maluma y Bigram Zayas, mientras que las damas de honor fueron Larissa Barboza, Karina Mieres, María Elena Torruco de Slim, Gisela Iribas y Leidy Cuartas, las cuales estuvieron ataviadas con unos vestidos en azul oscuro, exclusivo diseño de Victoria Beckham.

La decoración del imponente salón estuvo a cargo de la empresa americana Cerka Creative, la planificación de la noche soñada de la ex reina estuvo en manos de NCIB desing. Mientras que Alan Silfen fue el encargado de captar cada detalle de la noche con su cámara.

deco.jpg

Los encargados de amenizar la velada con buena música fueron la banda de Angelo Pagán, esposo de Leah Remini. También participaron DJ Xtreme, DJ Cassidy y el maestro de ceremonias de la noche fue el reconocido locutor radial y muy buen amigo de Marc, Enrique Santos.

El baile de la Miss Universo Paraguay de 23 años junto a su madre y el padre de Marc fue guiado por la dulce melodía de la canción Just the way you are, de Bruno Mars.

El variado menú, que contó con platillos típicos –detalle no mencionado por el medio internacional- fue de tres tipos de menú. La primera fue una ensalada Sparkling Mimosa, que incluyó lechuga gema, corazones de palmito confitados, maíz asado, pasitas y almendras aderezada con una vinagreta de azafrán.

Victoria.jpg

Los presentes pudieron escoger y degustar entre un mero al tamarindo o un filete de lomo especialmente alimentado con pasto y acompañado de puré de yuca, chimichurri, zanahoria asada y salsa de mostaza.

La imponente torta inspirada en el vestido de la radiante novia fue puesta de la pastelería Elegant Temptations de Hialeah Gardens. La misma contenía cinco pisos, con flores y adornos plateados.

El nuevo señor y señora Muñiz, luego de la fiesta se retiraron a disfrutar de su luna de miel. El destino no fue revelado a los medios. La próxima aparición en público de los nuevos esposos será el próximo 9 de febrero en el concierto del cantante Marc Anthony en el Madison Square Garden.

Eterna reina

La nueva señora Muñiz lució dos sofisticados y delicados vestidos para su noche soñada, ambos con la firma de Galiah Lahav.

Para la ceremonia principal y las fotos oficiales lució un vestido escote corazón con bustier y falda larga de tul bordado, el cual iniciaba en el torso y caía hacia la falda con efecto degradé.

Nadia.jpg

Para la fiesta, optó por un atractivo y elegante diseño con escote de corazón y falda corta, con apliques de tul en la parte de atrás.

Las joyas que acompañaron el look nupcial fueron de la famosa joyería Tiffany & Co. Joyas, mientras que Victor Guadarrama y Gianluca Mandelli se encargaron del maquillaje y peinado de Nadia.

Familia.jpg

En tanto, el novio lució un traje de la firma Christian Dior de color azul marino y solo se quitó el saco hasta el final de la noche, para disfrutar con total comodidad de la velada. Marco Carrasquillo fue el encargado de peinar y cuidar los detalles del novio y del labial de Nadia.