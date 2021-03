Ángel Rodríguez, uno de los tantos artistas y trabajadores del rubro nocturno afectado por las nuevas medidas restrictivas para frenar el alto contagio de Covid-19, contó sobre todos los factores que afectan a la actividad económica y que no fueron pensadas por el Gobierno.

"Toda esta semana es una semana de pérdida, dos semanas más y la gente va a quebrar porque la gente no está saliendo por miedo al virus o por miedo al amedrentamiento, porque las calles están llenas de control", señaló.

Dijo que la restricción de circulación hasta las 20.00 hace que las patrulleras estén en las calles desde tempranas horas dificultando que los clientes quieran salir de sus casas.

"La gente está amedrentada, a las 23.30 las patrulleras ya van a los bares. No es que nosotros queremos hinchar las bolas, lo que pasa es que se sale tarde del trabajo y se llega a las 22.00 para comer y tomar todos apurados", lamentó.

Aseguró que esta liberación para locales hasta las 00.00 y restricción horaria hasta las 20.00 para los clientes no es rentable. "Hay bares abiertos que tenían cinco personales, ahora se tiene tres o dos y ya no contratan artistas", lamentó.

"Reclamamos la liberación horaria con los protocolos a seguir, la habilitación del 50% de capacidad de los bares, conciertos al aire libre y la exoneración de impuestos por ser el sector más golpeado en la pandemia", explicó.

"Hay muy pocos bares que están resistiendo, muchísimos otros que cerraron porque ya no aguantan. Algunos no van a abrir estas dos semanas porque no compensa, están abriendo a pérdida", acotó.

Mencionó que durante los últimos meses pudieron sacar buenas ganancias, pero que sin conciertos o shows privados un músico saca G. 250.000 o G. 300.000 en un presentación en un bar.

"Se sigue improvisando y vos no podés improvisar con el pan de tu rapicha (prójimo). Hay compañeros que encima sufren de pedidos de coima de parte de la policía", relató.

Asimismo, habló de que el subsidio a artistas no llegó a casi nadie y la crisis económica que golpea a los artistas hace que muchos tengan que ofertar y rematar por bajo costo sus equipos e instrumentos.

Es por ello que trabajadores del sector, entre músicos, animadores, sonidistas, djs, mozos, úberes, cocineros, entre otros, se organizan para volver a manifestarse el próximo lunes 29 de marzo a las 19.00, en inmediaciones del Congreso Nacional.