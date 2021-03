Artistas sostienen que no piden limosnas, solo quieren trabajar

El ministro de Cultura, Rubén Capdevila, recibió a los representantes de Concultura y también a los presidentes de las sociedades de gestión colectiva, David Portillo, de Autores Paraguayos Asociados; Elio Valdez, de la SGP Paraguay, Pablo Agüero y el asesor jurídico Agustín Saguier, de AIE Paraguay, quienes presentaron alternativas para las restricciones horarias.

VOCES DE ARTISTAS. “La familia del arte en general en nuestro país, desde el año pasado, ha sufrido terriblemente con las medidas que el Gobierno ha dictaminado, y no solamente porque no hemos podido trabajar en nuestro rubro artístico con eventos, conciertos, etc., sino que, en ese mismo tiempo y hasta el día de hoy, la familia del arte de nuestro país no ha sido respaldada por el Gobierno”, menciona César Cipolla, baterista y percusionista de la OSCA.

El mismo comenta que haciendo uso de la Carta Magna, en el artículo 87 de la Constitución Nacional dice que todos tienen el derecho y el deber de trabajar, y el Estado debe garantizar la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda producir y trabajar dignamente.

“Nuestro trabajo artístico ha sido discriminado, y así como todo trabajo, el nuestro es un trabajo digno y esencial, ya que con esto muchas familias son sostenidas”, destaca.

A raíz de estas inquietudes, también se realizó una manifestación de artistas frente al Congreso de la Nación. En la oportunidad Jaime Zacher opinó al respecto: “Con estas restricciones lo único que hacen es impedir que podamos trabajar. Queremos que se aumente la cantidad de público para que los espectáculos sean rentables. También solicitamos que el IRP se suspenda para el gremio de artistas. No pedimos limosnas, solo queremos trabajar”.

Por su parte, el director general de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la SNC, Humberto López La Bella, indica que la Secretaría Nacional de Cultura remitió una nota al Gabinete Civil de la Presidencia, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud con los reclamos. Mencionó que están expectantes a las respuestas.