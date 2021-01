A Ismajovich se le sumó otro ciudadano identificado como Ralf Steinmetz, quien manifestó ser descendiente de un soldado que formó parte de las fuerzas armadas de la Alemana Nazi y cuyo escrito fue difundido en las redes sociales.

El hombre cuestionó que una feria alemana realizada los fines de semana en la ciudad de San Bernardino se hiciera apología al régimen nazi y a Adolf Hitler, a quien calificó como “el mayor asesino” en la historia moderna por la muerte de más de 60 millones de personas, entre ellos judíos.

“En Alemania y en muchos otros países hechos semejantes están prohibidos por la ley. Lamento esta ofensa hacia las víctimas del régimen nazi y sus descendientes, también hacia los paraguayos de fe judía. Como alemán, pido perdón por lo que significa este hecho de desprecio hacia ustedes”, expresó el ciudadano.

El hombre pidió a las personas que exhiben, coleccionan o venden emblemas nazis, al menos respetar la dignidad humana y al Paraguay, y “no abusar como si fuera un lugar para almacenar basura”.

“Muchas personas están agradecidas con el Paraguay por permitirles, tanto durante la dictadura nazi como posterior al año 1945, poder salvar sus vidas y encontrar aquí una nueva patria”, sostuvo.

Comisión no apoya ideología

Tras el repudio, la Comisión Directiva de la feria denominada Shopping Mercado SanBer emitió un comunicado a sus clientes y participantes, alegando que la actividad no apoya ni hace apología a la ideología Nacional Socialista.

No obstante, la organización aclaró que no se puede prohibir la comercialización de objetos relacionados al régimen ya que el hecho no está prohibido en la Constitución Nacional del Paraguay ni en otras leyes.

“Lamentamos el incidente ocurrido, pedimos disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por la comercialización de este tipo de objetos y hemos tomado medidas para evitar este tipo de eventos futuros”, manifestó la Comisión.