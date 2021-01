Remueven a actuaria judicial por denunciar irregularidades

El tribunal debía resolver de manera apresurada la recusación contra el juez Gustavo Martínez.

Se trata de la causa caratulada: “Dionicio Garcete Fleitas c/ las firmas Agro Inversora Occidental, La Candelaria SA Agroganadera Occidental SA (Agrosa), Sergio Duarte y Marcelo Decoud s/ interdicto de recobrar la posesión, Expte. N° 52/2019”.

Debido a que la actuaria remitió un acta al Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que detalla las supuestas irregularidades, la funcionaria manifestó que la sacaron de su cargo y la pusieron a disposición de Recursos Humanos.

“Me pusieron en una mesa, en el fondo de la sala, con una computadora que no funciona y nadie puede hablar conmigo. Tampoco puedo moverme de mi lugar, porque todos están advertidos de que si hablan conmigo me están ayudando”, relató Giménez.

La funcionaria además dijo que en más de una ocasión ya solicitó la copia del acta de sesión y la nota por la cual se solicitó su remoción del cargo, pero no obtuvo respuesta.

“Nadie me quiere dar la copia del acta o la nota para saber el motivo del porqué me sacaron de la Secretaría del juzgado”, indicó la funcionaria, quien afirmó que “es evidente que se trata de un cambio por presión como consecuencia de mi denuncia ante la Superintendencia de la Corte”. En ese sentido, resaltó: “Es una forma de castigo, tengo que permanecer ahí y no puedo salir del salón, además de que tengo prohibido entrar a otras oficinas del juzgado. Así me van a seguir presionando”.

En el acta, la actuaria solicita a la Superintendencia el estudio de las actuaciones de los jueces Gustavo Martínez, Óscar Gómez, Amado Yuruhan, Blas Cabriza y Digna Gómez por supuestas irregularidades cometidas en la conformación del Juzgado Multifueros de Mariscal Estigarribia, de la Circunscripción Judicial de Boquerón, por lo que decidió no firmar ninguna de las providencias o resoluciones promovidas.