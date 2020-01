Rechazan recurso de Cuevas, pero igual no habrá audiencia

El juez de feria, Yoan Paul López, rechazó ayer el recurso que planteó la defensa del diputado Miguel Jorge Cuevas, contra la resolución que le citó para imponer medidas. No obstante, igual la audiencia no se realizará.

En la diligencia donde se discutió el recurso, el abogado Carlos Villamayor, por la defensa de Cuevas, señaló que no podían imponerle la prisión sin la indagatoria previa, y que había incluso indefensión.

Por su parte, el fiscal Diego Arzamendia sostuvo que no había indefensión, ya que la defensa sabe de qué se le acusa, a más de que ya le citó a indagatoria en dos ocasiones donde fueron suspendidas.

El juez López, al analizar el recurso, indicó que no había agravio para la defensa, ya que ésta no puede basarse en una decisión hipotética del Juzgado, que aún no se dio.

Apuntó que él había citado a Cuevas, a su esposa e hijo, para el estudio de medidas cautelares, por lo que mal podrían recurrir su decisión.

Además, sostuvo que no hubo indefensión debido a que su defensa ya presentó incidentes contra la imputación fiscal, por lo que sabe de lo que le sindica el Ministerio Público.

Así, el juez rechazó el recurso, aunque remitirá al Tribunal de Apelación de feria para que estudie la apelación subsidiaria que promovió la defensa de Cuevas.

Según el juez, la providencia que fijó la audiencia no está firme porque debe ir a Apelación. No obstante, dice que igual deben presentarse los citados, Miguel Cuevas, Nancy Florentín de Cuevas y Ever Cuevas.

Sostuvo que no puede decir aún que está suspendida debido a que el diputado podría presentarse y desistir del recurso, con lo que se sometería a la imposición de medidas.

No obstante, lo más probable es que el legislador continúe con el recurso debido a que el fiscal había pedido la prisión preventiva en su contra. Es difícil que el mismo quiera arriesgarse a ir a la cárcel por la causa.