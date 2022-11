Raúl Zapag: "Nuestra intención es que se haga justicia"

Raúl Zapag, ex presidente de Cerro Porteño, habló con Monumental 1080 AM.

Raúl Zapag afirmó que tras la grave agresión contra su hijo, su familia no tiene intenciones de dañar a nadie, pero sí esperan que se haga justicia ante el caso. “Mi hijo me expresó (la situación) desde un principio y me contó quiénes son los culpables", agregó.

En conversación con Radio Monumental 1080 AM, Zapag cuestionó que las familias de los supuestos agresores hayan demorado excesivamente para comunicarse tras al grave episodio.

Asimismo, lamentó las expresiones de Kattya Laterra, madre de Marcello Fretes, quien dio a entender que Benjamín Zapag perdió la memoria y pidió que se sepa la verdad.

Lea más: Madre de presunto agresor: "Ruego por que se sepa la verdad"

"Entiendo la desesperación de la señora, pero la sociedad nos impone reglas. Cuando una persona se equivoca, tiene que pagar las consecuencias. Me siento ofendido porque, cuando estas personas no saben lo que le pasó a mi hijo, ella se dirige hacia mi hijo cómo que no se acordó (de lo que pasó)", dijo.

Raúl Zapag aseguró que si los familiares de los agresores se acercaban, él los iba a recibir sin inconveniente alguno. “Benja me preguntó si me llamó alguien. Nuestra intención no es dañarle a alguien, es que se haga justicia", agregó.

Con relación al otro supuesto agresor, Héctor Grau, Zapag comentó que la madre del mismo se comunicó con él el pasado lunes. Asimismo, señaló que espera que los presuntos autores del hecho se presenten este jueves a la audiencia ante la Justicia.

Relacionado: Madre de Benjamín Zapag relata lo vivido tras brutal agresión a su hijo

"Me pareció chocante que diga que Benja perdió la memoria, que en algún momento se va a acordar. Eso demuestra la desfachatez y falta de interés. Benja no perdió la memoria”, reiteró.

Raúl Zapag aseguró que el golpe que recibió su hijo provino del costado, pero que el que “ocasionó todo” estaba en frente y se quedó en la puerta.

Por otro lado, el ex presidente de Cerro Porteño comentó que Benjamín está teniendo una buena recuperación, pero que las lesiones tendrán consecuencia en la vida de su hijo. Asimismo, afirmó que su hijo dará su versión sobre lo acontecido.

Agresión en discoteca de Asunción

Benjamín Zapag fue agredido durante la madrugada del pasado domingo 6 de noviembre de 2022, en una discoteca de Asunción. El joven quedó con lesiones graves en el rostro y tuvo que ser sometido a cirugía.

Más detalles: Fiscalía allana viviendas de supuestos agresores de Zapag

Marcello Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo fueron denunciados por lesión grave, luego de ser identificados como los presuntos agresores de Benjamín Raúl Zapag Gayet. Ambos son miembros de la Selección Nacional Sub 20 de rugby.

La audiencia de imposición de medidas cautelares se realizará el próximo 17 de noviembre de 2022, a las 9:00 y a las 9:30, a fin de que los imputados comparezcan ante el Juzgado de la Capital.