Presidente Franco: Fiscalía cita a vacunados vip y a vacunadores

Ex autoridades, ex funcionarios públicos, docentes y decanos recibieron la vacuna sin estar habilitado para ello.

Posteriormente, serán convocados los tres vacunadores identificados como William Ferreira, Cristina Martínez y Carolina Gómez, luego las personas que fueron vacunadas, informó Telefuturo.

En Presidente Franco se realizó la vacunación a 117 personas, menores de 85 años, quienes aún no estaban habilitadas para recibir las vacunas contra el Covid-19.

Ante la situación, la Fiscalía investigará a cada uno de los implicados en el proceso de vacunación y aquellos que recibieron la dosis para determinar la conducta penal de cada uno de ellos.

El fiscal Julio Paredes mencionó que se exponen a multas o sanciones penales que serán determinadas conforme avanzan las averiguaciones.

En la lista de vacunados figuran empresarios, ex autoridades municipales, un ex juez y un ex funcionario de Itaipú, además de docentes y profesionales de distintos rubros. Ninguno de ellos está dentro de la franja etaria habilitada en el plan de vacunación del Gobierno.

El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), consideró que lo ocurrido fue un error que no se puede volver a repetir.

“Estamos hablando de una situación aberrante que desanima y que no se puede volver a repetir. Eso no fue ni siquiera un error, fue una falta grave, no hay justificación y desanima lo que ocurrió”, expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Igualmente, explicó que desde el PAI se distribuyen las vacunas a las regiones sanitarias y que son ellas las que comienzan a repartir a los vacunatorios habilitados por el Ministerio de Salud.

En los puestos de vacunación reciben los antígenos según la jornada y la densidad poblacional. Sobre el punto, acotó que las vacunas, una vez abiertas, tienen que ser administradas en su totalidad en un periodo no mayor de seis horas.

Sin embargo, dejó en claro que lo ocurrido en la jornada de vacunación de la ciudad de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, “no tiene justificación administrativa ni de logística”.