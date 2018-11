Presidente en ejercicio afirma que guerra entre narcos mató a Casuso

El presidente de la República en ejercicio, Hugo Velázquez, se refirió a la muerte de la abogada Laura Casuso, asesinada por sicarios en la noche del lunes y afirmó que su muerte fue a causa de una guerra entre narcotraficantes y descree de la versión instalada sobre la supuesta implicancia de un alto jefe policial en el caso. “Yo no sé si la quema de archivo puede venir de la Policía. Yo creo que es una guerra entre narcos”, expresó Velázquez en el Aeropuerto minutos después de despedir al presidente Mario Abdo Benítez,, que viajó a Guatemala para una cumbre de presidentes.

El mandatario argumentó su teoría afirmando además que las disputas de las facciones del crimen organizado van a seguir en el futuro, desatando una ola de violencia. “Tengo entendido que ella era la abogada de Pavão, que creo que es de la facción del PCC, y hoy se fue a defenderle a Piloto, que es de la otra facción. No podemos dejar de mirar esa situación. De que es una guerra entre los narcos es, y vamos a seguir teniendo muchas guerras”, agregó.

La opinión del alto funcionario del Gobierno se dio luego de la aparición de unos audios en donde la abogada fallecida cuenta a la periodista Mabel Rehnfeldt, a través de un audio de la aplicación WhatsApp, detalles de las informaciones que manejaba y los supuestos enemigos que se había ganado.

En los audios que fueron difundidos ayer, Casuso habla de informaciones que ella maneja, motivo por el cual se llamó a silencio, para resguardar su vida.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, también sostiene la teoría de la quema de archivo, apuntando hacia las organizaciones criminales. “Lo que no se puede dejar de atender es que esta señora tenía una relación, un vínculo con cabezas muy importantes del narcotráfico que en algún momento eso tiene que materializarse. Por eso no se descarta que todo esto sea parte de una reacción de esas organizaciones criminales sobre su persona. No descartamos que sea una quema de archivo, porque esta señora sabía mucho”, expresó.

Investigación. La fiscala Sandra Fariña, que investiga el caso de sicariato que afectó a la abogada, se refirió a los audios y afirmó que todavía no constituyen elementos contundentes como para agregar a la investigación; sin embargo, no descartó la posibilidad que los audios sean analizados en el futuro.

La fiscala Díaz indicó además que se realizaron varias diligencias, como la apertura de la camioneta de Casuso, en cuyo interior hallaron cuatro teléfonos celulares que van a ser peritados por expertos, que ayudarían a aportar más datos a las pesquisas realizadas por los investigadores.