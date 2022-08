Luego de conocerse a los premiados, varios usuarios en Twitter cuestionaron que Loblein, quien ganó dos pasajes a Córdoba, Argentina, participara del sorteo siendo que preside el ente que regula a las cooperativas.

La presidenta de la Cooperativa Universitaria, Cynthia Páez, explicó a Última Hora que Loblein es socio activo, más allá que sea presidente del Incoop, y puede participar de los sorteos ya que no tiene vínculo con la cooperativa.

La promoción abarcó desde el 1 de mayo hasta el 30 junio, cuando se generaron cupones automáticos a través de las operaciones de las tarjetas de crédito y sacando un crédito.

"El día del sorteo lo hicimos de forma transparente, lo transmitimos por Facebook Live. "No podemos alterar, además de contar con la fiscalización del escribano y la junta de vigilancia. También se realizó en un salón con varios presentes que participaron del momento", garantizó.

Páez agregó que el reglamento solo exceptúa del sorteo a directivos de cargos electos y funcionarios que operen el sorteador.

"Estos pagos generaron los cupones, yo ni sabía que había un sorteo" señaló el presidente del Incoop, Pedro Loblein, a Última Hora. Agregó que considera que como socio se encuentra en su derecho de participar y lamentó la intención de polemizar el sorteo.

"Acá lo que hay que cuidar es que los sorteos cumplan con todos los procesos", comentó. En ese sentido, cuestionó que en caso de participar en una rueda de ahorro tampoco tendría derecho a retirar el monto por el cargo que ocupa.

"El hecho de estar ocupando un cargo no me quita el derecho de participar en un sorteo", sostuvo y mencionó que sí se lo puede cuestionar por algún hecho de corrupción en su gestión si existiere, pero no así en un sorteo del que no es responsable.

El titular del Incoop minimizó la cuestión y dijo que en estos momentos se encuentra concentrado en la próxima asamblea donde deberán presentar el informe sobre la investigación que se abrió a la Cooperativa San Cristóbal, luego de la renuncia de su presidente, el ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.