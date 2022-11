Postulación para cargo de fiscal general "es un proceso público y transparente"

Óscar Paciello, titular del Consejo de la Magistratura (CM), dijo a radio Monumental 1080 AM que por el momento son 18 los candidatos a fiscal general del Estado que se inscribieron. Este lunes cierra la lista a las 23:59.

Recordó que en oportunidades anteriores se tuvieron alrededor de 100 postulantes.

En ese sentido, Paciello fue consultado sobre la poca cantidad de postulantes que hay actualmente e indicó que hoy todo el proceso es transparente, público y "que nada se realiza entre cuatro paredes".

Siguió indicando que las deliberaciones de los miembros del Consejo son públicas, los votos que emiten son fundados y públicamente expresados.

"Es una circunstancia de mucha exposición y mucha gente, que a lo mejor está acostumbrada a otros tipos de manejos, opta por no presentarse", sostuvo.

Lea más: Cecilia Pérez aspira a la Fiscalía con la idea de "liberarla" de los partidos políticos

Igualmente, enfatizó que todos los postulantes que deciden presentarse están expuestos a la consideración ciudadana hasta que se termine el concurso.

Embed Hoy cierra el plazo para postulantes a la FGE: "hasta el momento, tenemos 18 inscriptos"



Sostuvo Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura.



"Anteriormente teníamos alrededor de 100 inscriptos".#AM1080 pic.twitter.com/1fKPRHfSzS — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 14, 2022

La actual titular del Ministerio Público es la cuestionada Sandra Quiñónez, cuyo mandato fenece en marzo del 2023.

La actual asesora presidencial Cecilia Pérez junto al ex juez Jorge Rolón Luna fueron los últimos en inscribir su postulación.

Los otros dos candidatos oficialistas son el ex fiscal, ex ministro de Seprelad y actual miembro del director del BNF, Carlos Arregui, y la ex representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Mónica Seifart.

El CM habilitó un formulario electrónico para presentar denuncias contra postulantes al cargo de fiscal general del Estado. Las observaciones pueden presentarse hasta antes de las fechas de audiencias públicas, donde los candidatos expondrán su defensa sobre los reclamos hechos en su contra.

La Constitución exige que el candidato sea un paraguayo natural con 35 años de edad, quien debe contar con título de abogado y tener cinco años de ejercicio en la profesión, en la cátedra universitaria en materia jurídica o en el ejercicio de la magistratura.