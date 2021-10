La Policía Nacional montó vigilancia en la zona del barrio Jara, de Asunción, y tras un tiroteo logró la detención de seis personas, sospechosas de cometer un asalto en la vivienda de la familia del ex senador liberal Luis Alberto Wagner.

El comisario César Silguero, director del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional , explicó que gracias al trabajo llevado adelante por personal de Inteligencia, se pudo tener información de un posible robo agravado en el barrio Jara, de la ciudad de Asunción, por lo que se realizó un operativo de vigilancia por agentes del Departamento de Investigaciones, quienes divisaron en principio un vehículo robado y luego realizaron la persecución, logrando la detención de seis personas, cuyas identidades aún no fueron dadas a conocer.

"Había reporte de Inteligencia con relación al posible asalto, pero no teníamos el objetivo, no teníamos más datos, pero con esa información se trató de coordinar con la Dirección de Policía y cubrir ciertos lugares en relación con posibles escapes si es que podríamos interceptarlos o no", manifestó en conversación con NPY.

Aseguró que todos los integrantes de la banda que perpetraron el asalto, en una vivienda en donde resultaron víctimas el ex senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Luis Alberto Wagner y su hermano, el concejal de Asunción Augusto Wagner, fueron detenidos y uno de ellos quedó herido, tras el enfrentamiento a tiros con los agentes policiales.

Lea más: Policía Nacional frustra asalto al ex senador Luis Alberto Wagner

Dijo que serán "chequeadas" las identidades de las personas detenidas y de dos vehículos incautados. Mencionó que tienen algunas hipótesis sobre la banda desbaratada, pero no obstante, dijo que lo primero es realizar las identificaciones de los integrantes. Según datos preliminares, tendrían antecedentes.

Comentó que incautaron como evidencias armas cortas, que serán remitidas al laboratorio de balística para confirmar o descartar si fueron utilizadas en otros hechos.

asalto asunción.jpg Un total de seis hombres quedaron detenidos por la Policía Nacional. Foto: Raúl Cañete.

Por su parte, la fiscala Alicia Sapriza explicó a los medios de comunicación, que están procesando varias evidencias del lugar del hecho. Mencionó que el dinero que se encontró en uno de los vehículos de los sospechosos del asalto fue lacrado y que luego serán verificadas en presencia de las víctimas para cotejar los montos que fueron recuperados, parte del dinero también fue hallado en cercanías de un arroyo, luego de ser lanzado por uno de los presuntos delincuentes.

La representante del Ministerio Público dijo que el monto llevado por los hombres es de G. 140 millones, que serán cotejados con los documentos. Los intervinientes incautaron dos vehículos, uno de ellos denunciado como robado recientemente en el área metropolitana.

Las víctimas serán convocadas para prestar declaración este sábado. Los investigadores analizan la información sobre un tercer vehículo involucrado en el hecho.