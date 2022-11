Policía maneja dos hipótesis sobre asesinato de niña en motel de CDE

La víctima fatal fue identificada como Sofía Marcel Grosslin, cuyo cuerpo fue encontrado totalmente embalado y con rastros de varios cortes que aparentemente fueron provocados posterior a su muerte.

El comisario mencionó que el autor del crimen, que sería un hombre de nacionalidad brasileña, aparentemente, tuvo la intención de desmembrar el cadáver para ocultarlo en una maleta y así sacarlo del motel.

“Como no contaba con todos los elementos, desistió de hacerlo y por eso el cuerpo quedó con algunos cortes”, indicó el jefe policial al relatar los primeros momentos de la intervención de los uniformados.

Siguiendo los rastros del caso, las autoridades allanaron la vivienda donde habría estado la víctima. Del lugar recolectaron imágenes de circuito cerrado donde se la puede ver a ella abordando el vehículo blanco con el cual llega al motel.

Con esos datos cobró mayor fuerza la hipótesis de que la víctima era explotada sexualmente. También se ubicó una habitación donde el presunto autor del crimen se habría hospedado. En el sitio se encontraron con la vestimenta presuntamente utilizada el día del crimen.

“También se encontraron en el pantalón rastros de lo que para nosotros sería sangre. Además, se incautó un lente de sol que coincide con lo que se podía apreciar en el video”, indicó el comisario Florentín.

Sobre la mujer detenida y las hipótesis

La Policía Nacional detuvo, en el marco de este caso, a Yeimy Diana Cubilla Ybáñez, de 37 años, quien es señalada como la mujer que era la encargada de explotar sexualmente a la menor. No obstante, durante la intervención también hallaron anotaciones sobre microtráfico.

“En el allanamiento se encontraron prendas e indicios de que la víctima era explotada sexualmente por esta señora. Por eso tenemos dos ejes de investigación. El crimen podría tener relación con el tema del proxenetismo o la distribución de drogas”, indicó.

Para la Policía, pierde fuerza un caso de feminicidio al no poder vincular una relación entre la víctima y el presunto autor, de quien hasta el momento no se tiene certeza sobre su identidad. Manejan nombres, pero no coinciden con los registros brasileños.

De acuerdo con testimonios recolectados, los investigadores tienen el dato de que la mujer detenida sufrió el hurto de estupefacientes hace unos días. “De repente este caso podría ser un acto de venganza o se la quiso someter para que brinde información”, afirmó.

El comisario Hugo Florentín mencionó que Yeimy Diana Cubilla también podría estar vinculada con una red de trata de personas debido a las evidencias que hallaron en la casa allanada, donde, aparentemente, funcionaba “una casa de citas”.

Indicó que en el sitio se encontraron documentos que hacen referencia a giros o envíos de dinero proveniente desde el extranjero.

También se encontraron análisis de sangre, con lo que "podemos pensar que esta señora tiene un nexo importante para el envío de chicas menores y no menores a otros países”, manifestó.

La médica forense que inspeccionó el cuerpo de Sofía Marcel Grosslin diagnosticó como probable causa de muerte una asfixia mecánica por obstrucción aérea.

La joven era oriunda de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, pero vivía en Ciudad del Este en la casa de su tía desde hace un año.