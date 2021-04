Policía confirma que niña de 5 años fue llevada por su madre

El jefe policial dijo que la pequeña fue llevada por su madre a la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, en el Departamento de San Pedro.

Contó que la niña vivía con su padre en la ciudad de Luque desde hace un año, luego de la separación de sus padres.

Un familiar de la menor dijo a Última Hora que temen por la integridad física de la pequeña y desconocen adónde fue llevada la misma.

"Se confirmó que le llevó la madre, pero tenemos miedo por su integridad, porque la mamá abandonó el hogar el año pasado y mi tío se hizo cargo de ella, ahora le llevó y no sabemos su ubicación exacta", lamentó.

Mencionó que presumen que estará en Santa Rosa del Aguaray, pero desconocen con quién. Además, dijo que la niña iba a la escuela en Luque y no quieren que pierda su escolaridad.

"Queremos que la mamá se presente en alguna comisaría con la menor. La Policía Nacional confirmó que habló con ella y que confesó que la llevó, ella no tiene cómo cuidarle bien y la niña tiene alergia, por eso tiene que tomar medicamentos. Sus hermanos mayores están desesperados, no sabemos para qué le llevó", expresó.

Versión de la madre

La madre de la niña manifestó que "no desapareció por un año" como aseguran los familiares de su ex esposo.

Afirmó que vivían en Santa Rosa del Aguaray y que su ex marido fue el que desapareció hace seis meses con sus tres hijos por una semana y luego fue a buscar sus cosas y se mudó a vivir en la ciudad de Luque.

"No fui yo quien abandonó a los chicos, de ninguna manera, desmiento eso. No entiendo en qué cabeza puede entrar que una mamá pueda secuestrar a su propia hija, en este caso no es así, yo le llevé, ella estaba jugando en la vereda, después se fue más hacia la calle, ahí le miré, vino corriendo, me abrazó, le alcé conmigo y le traje", expresó en conversación con la emisora 1020 AM.

La mujer aseguró que le "recuperó a su hija" y que mientras esté viva va a cuidar de la menor.

Además, contó que una de sus hermanas le contó que mientras su hija vivía con su padre "estaba descuidada" y supuestamente le daba el celular a la menor, quien veía "cosas que no eran adecuadas para su edad".

La madre dijo que su hija vivía con su padre en la misma vivienda del esposo de su hermana, a quien acusó de pedofilia.

"También está viviendo en la casa de un supuesto pastor que es un pedófilo y acosador de menores, no solo a mí, sino a muchas criaturas ya, es un descarado y porque abrí la boca dije eso, él se molestó mucho conmigo", agregó.

La mujer afirmó que denunció en la Fiscalía que su ex esposo se había llevado a sus tres hijos, sin embargo, dice que no obtuvo respuestas porque ella no tenía ninguna documentación que comprobara que era su hija, ya que su ex esposo se llevó la partida de nacimiento, la libreta de familia, entre otros.

"El papá nunca me dejó hablar con llamadas ni hacerle una visita, durante seis meses no les vi la cara a mis hijos", expresó.

La mujer no dio detalles del lugar en donde se encuentra, pero aseguró que su hija está en buenas condiciones.

Los nombres de la niña y de sus familiares se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.