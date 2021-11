Policía captura a dos adolescentes por asalto a mujer de 77 años 

Los policías lograron identificarlos gracias a la ayuda de vecinos y a las imágenes del circuito cerrado. Los dos habrían trabajado en conjunto para asaltar a la mujer y despojarla de su cartera que contenía remedios y su cédula de identidad.

“Con ayuda de los vecinos (de la Chacarita) obtuvimos los datos de los autores y les detuvimos cuando estaban llegando a una despensa a realizar compras. Estaban con la misma ropa”, señaló uno de los intervinientes.

El asalto sucedió sobre las avenidas General Santos y Artigas, a dos cuadras de la Comisaría 9ª Metropolitana, de Asunción. La víctima identificada como Gregoria de López estaba cerca de su domicilio.

Puede leer: Una mujer sufre golpes al caer al suelo tras ser despojada de su cartera

Un día después de lo ocurrido y un poco más calmada, la mujer dio detalles del hecho e indicó que quedó con golpes en el codo y la rodilla tras ser empujada por los menores.

''Tuve suerte porque no llevé la cabeza por el cantero, tengo golpes en el codo y la rodilla. Yo pedí socorro y ahí salió mi vecino'', comentó y dijo que se encuentra preocupada por sus documentos.

Despojo.mp4 Una cámara de circuito cerrado captó el momento del hecho. Video: Gentileza.

En ese sentido, detalló que precisa de su cédula de identidad para sus consultas y gestiones en el Instituto de Previsión Social (IPS).

"No recuperé mis medicamentos, seguro tiraron por ahí. Ellos lo que quieren es un celular, pero eso no van a encontrar conmigo. Estoy preocupada por mi cédula porque IPS se maneja con eso, sin cédula no voy a poder retirar mi remedio'', expresó.

La mujer sigue tratamientos en el área de Traumatología.