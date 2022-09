El subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Jorgge Benítez, habló sobre la investigación que llevan adelante tras el asesinato del periodista Humberto Coronel, frente a la radio Amambay 570 AM, propiedad de la familia Acevedo y lugar donde trabajaba. Al respecto, indicó que no es el momento de hablar sobre los logros en el combate contra el crimen en Amambay, pero afirmó que “hay menos hombres armados” circulando por la ciudad de Pedro Juan Caballero .

“Los habitantes de Pedro Juan Caballero observan pocas veces a hombres armados en vehículos particulares. No puedo decir que no se ve, pero en los últimos meses por lo menos no se observan”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Sobre el punto, remarcó que los hechos de homicidios se están dando en varios puntos del país, pero alegó que la violencia en PJC “medianamente se venía controlando”.

“Tuvimos casos muy emblemáticos en lo que va del año, pero sí estamos controlando medianamente (el crimen en la zona)”, subrayó el subcomandante.

A su turno, el comisario Rubén Paredes, director de la Policía de Amambay, recomendó a los comunicadores de la zona realizar la denuncia correspondiente en caso de que reciban amenazas, para que se activen todos los protocolos correspondientes, informó el periodista Marciano Candia.

El 10 de junio pasado, Humberto Coronel y su colega Gustavo Manuel Báez Sánchez, de 28 años, denunciaron ante la Comisaría 7ª de Pedro Juan Caballero el hallazgo de una nota con una amenaza para ambos.

Paredes sostuvo que en ese entonces se les ofreció custodia a ambos, pero Coronel no aceptó.

“Esa denuncia se hizo en la comisaría jurisdiccional y él (Báez) solicitó la custodia policial. También se le ofreció custodia a Humberto Coronel, pero no quería porque decía que no tenía problemas con nadie”, acotó.

Sobre los dos agentes de la Policía, quienes estaban a cargo de custodiar la radioemisora en donde él trabajaba, el jefe policial dijo que “ambos estaban en su cuadrante de responsabilidad”.

Por último, el director de Investigaciones de Hechos Punibles, César Silguero, informó que tienen un equipo desplegado de la Unidad Especializada de la Policía abocado a llevar adelante la investigación tras el homicidio del comunicador.

“Nosotros estamos con todas nuestras capacidades y vamos a estar evaluando todas las informaciones que estamos recolectando”, puntualizó.

De acuerdo con las imágenes del circuito cerrado, el atacante del periodista se movilizaba a bordo de una motocicleta.

El desconocido llegó en la tarde del martes frente a la radio Amambay y acabó con la vida del periodista. Coronel se disponía a abordar su vehículo cuando fue ultimado.