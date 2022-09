El subcomandante de la Policía Nacional recordó que la amenaza de muerte al periodista Humberto Coronel Godoy y Gustavo Manuel Báez Sánchez se había dado poco después del asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.

“Arrancamos con la hipótesis de su trabajo en la radio, pero tenemos otros elementos importantes. Los dos comunicadores no solo trabajan en la empresa, son muy allegados, son del primer anillo de la familia Acevedo. Trabajan en los medios y en otras aristas de la familia. No podemos descartar que sea una suerte de continuidad de los ataques contra la familia”, dijo el comisario en conversación con Monumental 1080 AM.

Sobre el mismo punto, Baldomero Jorgge Benítez aseguró que no se cuenta con información sobre algún plan contra los Acevedo. No obstante, dijo que se identificó a un sector como el responsable de las muertes de miembros de la familia.

“No tengo información sobre algún plan de pulverización o aniquilación de la familia Acevedo. Tenemos identificado de dónde proviene la muerte de la hija y la del intendente va más o menos por ahí. Tenemos a un sector identificado”, explicó.

Radio no cuenta con custodia policial

El subcomandante de la Policía Nacional indicó que la Radio Amambay no cuenta con custodia policial. Señaló que los agentes que aparecen frente a la emisora, horas antes, estuvieron circunstancialmente en el sitio.

“La radio no cuenta con custodia policial por oficio o por un pedido de la empresa. El local no tiene custodios. Las imágenes virilizadas en las que se ve a dos policías, se dio cuando había una lluvia intensa y una señora de la radio les invitó a pasar a sentarse bajo el techo de la radio. Ese sector, de cuatro manzanas, cuenta con dos policías fijos porque está la sede de la Gobernación, la radio, un museo y otros locales, por lo que personal a pie recorre la zona”, alegó.

Asimismo, con relación a la reacción de los dos agentes tras el atentado, el subcomandante dijo que “ellos refieren que una vez que escampó reiniciaron su recorrido de ronda y cuando escuchan las detonaciones retornan hasta la esquina de la radio, ven la moto azul y observan la escena donde quedó el periodista”.

Humberto Coronel, de Radio Amambay, salía de su lugar de trabajo cuando fue acribillado. El comunicador recibió ocho disparos de arma de fuego. Con él, suman 20 los periodistas asesinados en Pedro Juan Caballero.

Coronel, quien había sido amenazado dos meses atrás, además de trabajar en la radio, escribía en Mbykymi Noticias, que publicaba información en la web.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) convocó a una movilización para hoy frente al Ministerio del Interior, reclamando la inacción estatal, desde las 09:00.