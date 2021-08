Poliamor es tendencia en Twitter tras expresiones de la diputada Kattya González

La diputada Kattya González participó del programa televisivo Mina en Casa, que se emite por LaTele, donde sostuvo que no era celosa y se adhiere al poliamor, señalando que incluso aceptaría una infidelidad y que la parecía mucha hipocresía hablar de una fidelidad absoluta.

La legisladora criticó la monogamia como modelo de relación afectiva-sexual, la cual se basa en la exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado como el matrimonio o por derecho consuetudinario, ya que considera que es antinatural que una persona no esté a lo largo de los años con otra persona.

https://twitter.com/AM_1080/status/1432446642205167616



"Eso no significa que practico. Yo habló de la teoría de la naturaleza humana que es falible. Me parece hipócrita hablar de una fidelidad absoluta".



Estas declaraciones las dio en Mina en Casa por @latelePy#AM1080 pic.twitter.com/WzWDBGzQ8b — Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 30, 2021

“Yo no soy celosa y adhiero al poliamor, creo que uno debe respetar los espacios del otro. No creo en la toxicidad de las relaciones ni en la posesión que uno crea, que el otro es una cosa que le pertenece”, manifestó primeramente.

Posteriormente, indicó que las parejas pasan por crisis y que es mentira que en 30 años de relación una pareja se haya sido fiel todo el tiempo. “Será la parte boba de la relación, porque no, no se puede, no es natural”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que reivindica el poliamor en la teoría de la naturaleza humana, “es falible, estamos hechos de una madera determinada, entonces me parece mucha hipocresía hablar de una fidelidad absoluta, y creo que justamente esa hipocresía hace que muchas personas caigan en contradicciones y que después arreglarlas cuestan muchísimos”.

Sobre si aceptaría una infidelidad, dijo que sí y que su relación es mucho más fuerte que eso.

¿Qué es el poliamor?, según una experta

La psicóloga y orientadora sexual, Jazmín Escobar, arrojó luz sobre el tema y explicó a Monumental 1080 AM que el poliamor es una relación sexo afectiva en la que pueden vivir entre tres personas y se pueden amar entre dos o entre todos, estando la tercer persona involucrada con las dos personas.

Es decir, que todas las personas involucradas están conscientes de la existencia de la otra persona y mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas, realizándola de forma duradera y simultánea, no como una infidelidad.

De igual manera, la psicóloga mencionó que se trata de una manera distinta de relacionarse, pero con consenso, ya que de lo contrario sería una infidelidad, por lo que aclaró que poliamor no es lo mismo que una relación abierta, donde se trata de una pareja de a dos, pero consensuan tener relaciones esporádicas con otras personas.