Polémica por foto de directora de Registro Electoral en redes sociales

María Teresa Peralta, de la Dirección del Registro Electoral (DGR) del Tribunal Superior de Justicia Electoral ( TSJE ), subió en Año Nuevo dos fotos a su cuenta de Twitter; en una aparece con el ex presidente de la República Horacio Cartes y en la otra, los dos posan junto al presidenciable por Honor Colorado, Santiago Peña.

"Iniciamos el 2022 con muchas ganas de trabajar por un próspero Paraguay", reza una parte del texto que acompaña las imágenes.

La publicación enseguida generó críticas en las redes sociales.

Los internautas le cuestionaron su apoyo al cartismo siendo una alta funcionaria del Estado y considerando que tiene a su cargo el padrón nacional. Incluso, ella respondió a uno de este tipo de comentarios.

"Buenas tardes! Prefiero que me llamen hurrera que significa estar apasionada por un ideal, un objetivo antes que me llamen corrupta. Al menos corrupta no soy. Todas mis gestiones públicas son verificables y transparentes. Muchas gracias y que tengas muy buena jornada! (sic.)", contestó a un usuario.

Por su parte, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), también se pronunció al respecto. "Una cosa es saber que esa institución está copada por ANR. Otra es que directamente se burlen de todos y vayan a chuparle las medias a SU #Patrón y su títere" (sic.), lanzó.

Tras las internas del 20 de junio pasado, el entonces senador liberal Víctor Ríos, ahora ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la denunció por encabezar fraudes electorales.

En su momento, dijo que en Villa Oliva, Ñeembucú, se prestó para que la intendenta de la ciudad, Eusebia Marilú Mussa, logre que la cantidad de electores en la zona sea fraguada.

Peralta, del Partido Colorado, asumió el cargo de directora del Registro Electoral en agosto del 2019 y desde entonces es considerada como una de las piezas claves del cartismo en la institución, que tiene a su cargo la organización y el juzgamiento de las elecciones en Paraguay.

La colorada cartista fue acusada al mes siguiente de su designación de amedrentar a funcionarios opositores de las oficinas distritales del Registro Electoral, supuestamente, dando órdenes verbales para que los funcionarios solo sean de extracción colorada.

Cuando se la nombró, los oficialistas advirtieron de la proximidad de María Teresa Peralta con la conducción de la Junta de Gobierno, que responde al cartismo.

La mujer tiene larga militancia en la Asociación Nacional Republicana (ANR). Fue apoderada por muchos años del Partido Colorado para las elecciones. Antes de ir al Registro Electoral estuvo como directora del Parque Tecnológico Itaipú, desde el gobierno de Horacio Cartes.