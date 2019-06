Empresas extranjeras buscan comprar energía paraguaya

Explicó que, por este motivo, la ANDE decidió lanzar la convocatoria a los interesados de nuevas demandas de gran porte, superiores a 100 MW. El objetivo es poder hacer los estudios serios, darle transparencia al proceso, tener previsión de al menos tres años por contrato y así evitar que suceda lo que aconteció en el pasado con la multinacional Rio Tinto Alcan (RTA), dijo.

Acotó que la cementera italiana Colacem también le manifestó el interés de comprar un importante bloque de potencia, aunque no llega a 100 MW. En setiembre de cada año la ANDE ya planifica sus niveles de contratación de las binacionales para el próximo ejercicio y es por eso que necesita la previsión, precisó.

“Queremos disminuir cualquier tipo de arbitrariedad posible, de manera que el criterio que se tome sea lo más transparente y consistente para todos los que quieren venir al Paraguay. Debemos establecer una lógica, que nunca se estableció, para los grandes jugadores que quieren participar de nuestra economía. Falta un mecanismo que nos acerque a una solución. Si no, vienen al país dos o tres veces y no tienen una forma clara para hacer sus propuestas. Con esta convocatoria, los interesados tienen 45 días para proponer todo lo que quieran”, expresó.

Semanas atrás, un grupo de técnicos cuestionaron que el Gobierno paraguayo plantee la venta del excedente de las binacionales (especialmente de Itaipú) a terceros países, como anunció el canciller Luis Castiglioni, siendo que no hay una propuesta real de interesados.

DUDAS POR CONEBI. Consultado acerca del proyecto de ley para crear la Comercializadora Nacional de Entidades Binacionales (Conebi), que reemplace a la ANDE en la venta de energía de Itaipú y Yacyretá, Ferreira expresó que no entiende cuál sería el propósito y qué problema se piensa solucionar. Si se trata solo de sacarle competencias a la ANDE, cómo se garantiza que el nuevo órgano va a defender los intereses del país y que sus miembros son idóneos, cuestionó.

“¿Cuáles serán las reglas de juego? No nos es claro el proyecto, sobre todo cuál es el problema que quiere solucionar. Nos gustaría tener un diálogo con los proyectistas. Me parece más transparente hacer licitaciones para los grandes bloques de energía y no conferirle la potestad a un órgano”, apuntó el titular de la estatal.