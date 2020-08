Pobladores de San Patricio se manifiestan pidiendo mejoras en asistencia médica

Entre sus reclamos piden la apertura del Instituto de Previsión Social (IPS) en la comunidad con profesionales médicos, reposición de especialidades como Ginecología y Pediatría. Además, solicitan la apertura del Laboratorio de Análisis y Sala de Rayos X con contrato de profesionales.

También se reclama mayor infraestructura en el puesto de salud local y en los puestos de salud de las compañías ante la pandemia del coronavirus y los elevados contagios del virus.

"San Patricio es el único distrito en Misiones que no tiene puesto de IPS; en el 2017 nosotros invertimos G. 250 millones para la construcción y habilitación del laboratorio, también G. 90 millones para construir la Sala de Rayos X, conseguimos mediante la gestión la maquinaria portátil para rayos X, ya son 3 años y no funciona todavía, pedimos apertura y funcionamiento con contratación de profesionales”, indicó Fabián Almada, intendente de San Patricio, Misiones.

Almada comentó que para ello se necesita la contratación de dos bioquímicos, dos radiólogos y un profesional médico, que actualmente trabaja ad honórem. Refirió que varios profesionales fueron trasladados y las especialidades aún no fueron reemplazadas, por lo que carecen de dichos servicios.

"Pedimos también la reposición de las especialidades de Ginecología, trasladaron al profesional que estaba hace dos años y no enviaron reemplazo. El pediatra que teníamos fue trasladado en 2018 y hasta ahora no hay respuesta, hemos gestionado y pedido esto reiteradas veces en el Ministerio de Salud, y ante la falta de respuesta no tenemos otra opción que manifestarnos", señaló el jefe comunal.

Además, alegó que más de G. 300 millones se invirtieron desde el Municipio para pagar a profesionales que trabajan vía Consejo Local de Salud. Aseguró que hasta no tener respuesta seguirán con la medida de fuerza.