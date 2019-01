PMT de Asunción controla bicisendas del microcentro en bicicletas

Unos 10 aspirantes a realizar los controles de tránsito iniciaron el patrullaje de la bicisenda instalada sobre las calles Yegros y Caballero hasta la plaza Uruguaya, de Asunción.

El intendente de la Municipalidad de Asunción, Mario Ferreiro, explicó a Monumental 1080 AM que los efectivos realizarán un monitoreo en la zona desde las 07.00 hasta las 20.00 todos los días.

Adelantó que esta semana se realizará una gestión persuasiva y preventiva hacia aquellos conductores que transiten por la zona; pero desde la próxima semana, los aspirantes comunicarán las infracciones a sus superiores y ya se aplicarán las multas correspondientes.

El director general de la Policía Municipal, Roque Troche, explicó a Última Hora, que los agentes designados entregarán materiales educativos que regularán el uso de la bicisenda. En ellos se contempla las multas a las que los conductores se exponen en caso de estacionar en el lugar.

La regulación municipal dispone que los conductores que estacionen sus vehículos en la bicisenda serán multados con cuatro jornales mínimos (G. 325.008) y en el caso que sean removidos por la grúa se le adicionan tres jornales mínimos más (G. 243.756). En total pueden ser sancionados hasta por siete jornales (G. 568.764).

Los agentes designados utilizarán cinco bicicletas eléctricas de la marca Ebike City, las cuales permiten un recorrido de 40 kilómetros de forma autónoma; además cuentan con 29 cambios de velocidad.

En paralelo, también estarán utilizando las bicicletas que son de uso público y que forman parte del proyecto Asu Bici.

Situación de las calles de Asunción

Por otro lado, el jefe comunal fue consultado sobre la pésima situación de las calles de la capital, a lo que contestó que desde la institución continúan trabajando por tramos en la reparación de las calles que presentan baches o caños rotos.

“En 482 cuadras estamos mejorando empedrados y hay una planificación grande de trabajo sobre asfalto este 2019”, afirmó.

Destacó que un gran cambio representa un acuerdo al que llegaron con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) para comunicar los trabajos de cañería antes de que la Municipalidad repare el pavimento.

Asimismo, Ferreiro reconoció que un 50% de las vías de la capital presentan problemas por baches y por agua que emana a causa de la rotura de cañerías.

Ante la consulta de cuándo va a mejorar la situación vial, el intendente mencionó que se necesita de un plan nacional interinstitucional para lograr cambiar la realidad de la ciudad.

“Hay una serie de ideas de propuestas de inversión, pero no existe un plan en el presupuesto y no la Municipalidad no puede pagar”, sentenció.