Piden a la Cámara de Senadores frenar subsidios a criptominerías y productoras de hidrógeno verde

A través de la nota, se denuncia una presunta estafa que representa la minería de criptomonedas que se realiza vía Clyfsa, en Villarrica, así como también el riesgo de estafa que implica la propuesta de "hidrógeno verde", presentada por varias empresas.

"Mediante una justicia corrupta, Clyfsa le obliga a la ANDE a entregarle una energía muy por debajo del costo (60% menos), con lo que tiene enormes beneficios, que pagamos todos los contribuyentes y usuarios de la ANDE, desde el 2017. Este subsidio ilegal, de varios millones de dólares/año, se ampliará considerablemente con el masivo uso de la energía eléctrica por la criptominería que se está instalando en Villarrica, para beneficio de unos pocos y perjuicio de todo el pueblo", reclaman los integrantes de la campaña civil.

En este contexto, se insta a las autoridades pertinentes a tomar medidas para eliminar el subsidio público a dicha empresa privada Clyfsa y a revocar la concesión.

Aseguran que la firma alardea que consigue la tarifa más baja del mundo, a tan solo USD 16 MWh, cuando que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la consigue a unos USD 28 MWh a nivel de generación en promedio y finalmente dicha diferencia de pérdidas y costos de transmisión termina pagando el contribuyente y el usuario de la ANDE.

Igualmente, solicitan que, por intermedio de la Comisión Permanente, a la mayor brevedad posible, se impulse el tratamiento del proyecto de ley que revierte a favor del Estado la ilegal e inconstitucional distribución eléctrica ejercida por Clyfsa.

"Por eso es que también nosotros exigimos que el Congreso Nacional tome estado de lo que está haciendo Clyfsa, y lo que está haciendo el propio Poder Judicial, y exigimos al mismo que haga lugar a la inconstitucionalidad presentada por la ANDE. Este amparo judicial se encuentra a instancias de la Corte Suprema de Justicia", sostuvo Mercedes Canese, integrante de la campaña.

Cuestionó que de ninguna forma se puede aceptar que una empresa reciba un precio subsidiado de la energía que finalmente pagan todos los usuarios.

"Todos los usuarios de la ANDE le estamos pagando el subsidio a Clyfsa y ahora Clyfsa, además, se promociona como una empresa que ofrece una energía que no va a costar más de USD 16 MWh para la criptominería", indicó.

En un segundo punto, se solicita a la Cámara Alta frenar la venta de "hidrógeno verde", bajo el mismo criterio que la criptominería.

"Hay unas empresas que quieren instalar sistemas de electrolisis en el agua para convertir eso y transformarlo en hidrógeno, y lo quieren también a precio subsidiado", criticó.

En este caso, señalan que sectores empresariales concentrados que se radican en nuestro país, y que, sin generar empleo ni valor agregado, cuentan con la complicidad de autoridades nacionales y ya están consiguiendo que sea el Estado el que subsidie nuevamente a las empresas de generación de hidrógeno u otras industrias electrointensiva.

Por esa razón, además de solicitar no subsidiar a la producción del "hidrógeno verde", piden al Senado que adopte una política de no subsidio para industrias electrointensivas, y favorecer el uso de la energía eléctrica que genera masivamente empleo de calidad y en particular, en el transporte y la movilidad eléctrica a fin de ejercer la soberanía hidroeléctrica.